Xavi uderzył w Lewandowskiego. "Musimy być jedną z najgorszych drużyn w Europie"

FC Barcelona zawodzi w ostatnim czasie w ligowych rozgrywkach, co jest powodem frustracji wielu kibiców i osób zaangażowanych w klub. Podczas konferencji prasowej po zremisowanym meczu z Valencią nie wytrzymał trener Barcy - Xavi, który był bardzo sfrustrowany postawą w ofensywie katalońskiego zespołu.

Wyniki Barcelony w ostatnim czasie są dalekie od ideału, czego świadomy jest chyba każdy kibic katalońskiego klubu. Podopieczni Xaviego tracą już sześć punktów do pierwszej w tabeli Girony i mają jedno rozegrane spotkanie więcej. Co więcej - Barcelona zapewniła sobie już awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów, ale styl ostatniego meczu może budzić zastrzeżenia.

Problemami Barcelony są dziury w defensywie i spora liczba traconych goli, ale również brak skuteczności w ataku, za który odpowiedzialny jest między innymi Robert Lewandowski. W ostatnich sześciu spotkaniach polski snajper zdobył tylko jedną bramkę mimo dużej liczby minut na boisku.



W meczu z Valencią znacznie bardziej zawodził przede wszystkim Ferran Torres, który trzykrotnie zmarnował świetne sytuacje, a sam "Lewy" zapisał na swoim koncie trzy celne strzały, lecz mimo to dostało się na konferencji prasowej całej formacji ofensywnej. Słowa były szczególnie bolesne, bowiem padły z ust wyraźnie sfrustrowanego Xaviego.



- Gol Valencii to błąd, ale jeśli mamy coś nad czym trzeba się skupić, to jest to skuteczność. Chwilami mecz był pod naszą kontrolą i należało tylko podwyższyć wynik, a jednak tego nie zrobiliśmy. Tego nam właśnie brakuje w tym sezonie. Musimy być jedną z najgorszych drużyn w Europie pod względem skuteczności. Jestem tym sfrustrowany - powiedział Hiszpan.



Barcelona zajmuje aktualnie trzecie miejsce w tabeli La Liga mając na koncie dziesięć zwycięstw, pięć remisów i dwie porażki. Najlepszym strzelcem zespołu jest Lewandowski, który ma na swoim koncie osiem bramek. Dalej plasują się Joao Felix i Ferran Torres (obaj po 3 gole). Klasyfikacji króla strzelców przewodzi Jude Bellingham (12), a za nim są jeszcze Borja Mayoral (10) oraz Antoine Griezmann (9).

PI, Polsat Sport