Harry Kane doskonale odnalazł się w Bayernie Monachium, stając się głównym snajperem niemieckiego klubu. Anglik strzelił już 20 goli w Bundeslidze i chce pobić rekord należący do Roberta Lewandowskiego. Na co stać byłego napastnika Tottenhamu?

Porównania Harry'ego Kane'a i Roberta Lewandowskiego przychodzą w Monachium naturalnie. Obaj są gwiazdami swoich reprezentacji, obaj całkowicie podporządkowali sobie rywali w niemieckiej Bundeslidze, a przede wszystkim stanowią bądź stanowili główną oś ofensywy Bayernu Monachium.

Jak wiadomo podstawowym wskaźnikiem umiejętności napastnika jest liczba zdobywanych bramek, wobec czego wszyscy przez wiele lat porównywali każdego kolejnego snajpera Bayernu do niesamowitego Gerda Muellera, który w sezonie 1971/72 zdobył 40 goli w Bundeslidze. Przez wiele lat nikt nie nie zbliżył się nawet do tej granicy, a rekord uznano za niemożliwy do pobicia. W 2021 roku tej sztuki dokonał jednak Lewandowski, który zdobył aż 41 bramek.



O ile rekord Muellera przetrwał prawie czterdzieści lat, tak może okazać się, że wyczyn Lewandowskiego zapisze się w niemieckich annałach w skromniejszym wymiarze. Wszystko przez Kane'a, który wedle predykcji poczynionych na bazie statystyk powinien dogonić Polaka już w tym sezonie.



Anglik ma na swoim koncie już 20 goli po czternastu spotkaniach. Polak w swoim rekordowym sezonie zdobył tyle samo trafień po piętnastu kolejkach, ale jednej z nich nie rozegrał.



Imponująco prezentuje się inna statystyka w wykonaniu Polaka, który nie strzelał bramek jedynie w poszczególnych meczach z Hoffenheim, Werderem Brema, RB Lipsk oraz Herthą Berlin. Kane jak na razie nie odnalazł drogi do bramki w meczach z Borussią Moenchengladbach, SC Freiburg oraz Eintrachtem Frankfurt.



Czy zatem rekord Lewandowskiego przetrwa? Należy pamiętać, że łaska piłkarskiej fortuny czasem na pstrym koniu jeździ, a na drodze Kane'a mogą stanąć jeszcze kontuzje. Przypomnijmy, że rekord Polaka mógł być jeszcze bardziej imponujący, gdyby nie uraz, który wykluczył go z gry na cztery spotkania ligowe. Kibice Bayernu woleliby jednak, aby forma Kane'a trwała jeszcze dłużej. Klub z Monachium traci już cztery punkty do pierwszego Bayeru Leverkusen z jednym dodatkowym spotkaniem do rozegrania.

PI, Polsat Sport