Sensacja w TAURON Lidze! Faworytki bez punktów

W pierwszej partii dość niespodziewanie szybko na prowadzenie wyszły gospodynie (7:3). Bielszczanki rychło się jednak przebudziły i odrobiły stratę (10:10). Oba zespoły zdobywały po 2-3 punkty przewagi, które dość szybko trwoniły. Przy stanie 20:19 lepiej zaczęły grać opolanki, które, wydawać by się mogło, pewnie zmierzają po zwycięstwo w tej partii (22:19). Challenge, który wykrył błąd, zmienił jednak wynik na 21:20 i znów zrobiło się nerwowo. Tę wojnę wygrała właśnie drużyna z Opola, która mogła cieszyć się ze zwycięstwa.

Drugiego seta lepiej rozpoczęły siatkarki BKS-u (3:7). Rywalki próbowały włączyć się do gry, ale przewaga gościń tylko rosła (8:16). Bardzo skuteczne był Laak Kertu i Bidias Regiane, i to ich skuteczne ataki robiły różnicę w tej partii. Opolanki miały jeszcze zryw, gdy odrobiły cztery punkty straty (z 11:21 do 15:21), ale to nie wystarczyło na świetne w tym secie bielszczanki.

Trzecią odsłonę od prowadzenia 3:0 rozpoczęły zwyciężczynie drugiego seta. Ta przewaga nie trwała jednak zbyt długo, bo już po kilku minutach na tablicy widniał wynik 10:7 dla Opola. Gra obu zespołów bardzo falowała i prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie (13:15, 19:18). Swoje szanse tym razem wykorzystywały gospodynie, które objęły prowadzenie w całym meczu.

Zwycięstwo wyraźnie je uskrzydliło i świetnie weszły także w czwartą partię (8:3). Siatkarki z Bielska-Białej były bezradne wobec takiej postawy i widać było, że same tracą już wiarę w swoje zwycięstwo (19:11). Opolanki nie wypuściły swojej przewagi i sprawiły dużą niespodziankę w 12. kolejce TAURON Ligi.

UNI Opole - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała 3:1 (28:26, 19:25, 25:23, 25:15)