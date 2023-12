Pierwsza Polka w golfowym Ladies European Tour

Golfistka Dorota Zalewska zakończyła występ w Final Qualifier Lalla Aicha Q-School na 16. pozycji, tym samym awansując do Ladies European Tour. Będzie pierwszą Polką w historii z członkostwem w pierwszej zawodowej lidze Starego Kontynentu.

24-latka od soboty rywalizowała w decydujących o kartach na kolejny sezon turniejach w Maroku. Po pierwszej rundzie na polu Royal Golf de Marrakech plasowała się na 40. miejscu. Drugi dzień, który Polka rozegrała w Al Maaden Golf Marrakech przesunął ją na 11. pozycję, a w kolejnych plasowała się koło pierwszej dziesiątki. W finałową środę błysnęła formą, a łączny wynik -11 po pięciu dniach walki dał jej 16. miejsce. Prawo gry, a dokładnie 12. kategorię na sezon 2024 LET, oznaczającą możliwość gry w większości turniejów tej ligi, otrzyma 20 pierwszych zawodniczek. Golfistki sklasyfikowane na pozycjach 21-50 otrzymają kategorię 16, co utrudni im udział w większych i lepiej obsadzonych wydarzeniach.

Zalewska pochodzi ze Szczecina. To wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, członkini kadry narodowej, uczestniczka mistrzostw Europy i świata (w drużynowych MŚ 2016 w Japonii była jedną z najmłodszych golfistek). Absolwentka University of Tennessee at Chattanooga, gdzie w ostatnich pięciu latach była czołową zawodniczką damskiej drużyny golfowej, na koncie ze zwycięstwami m.in. w 2023 NCAA Raleigh Regional.

Pierwszą biało-czerwoną golfistką, która rywalizowała w turnieju pierwszej zawodowej ligi była Martyna Mierzwa - wystartowała w Turkish Airlines Ladies Open 2015. Rok później dostała od organizatorów dziką kartę, ale turniej został odwołany, a Polce nie udało się wywalczyć stałej karty uprawniającej do rywalizacji w innym turniejach LET.

Szlaki w męskim golfie przecierał Adrian Meronk, który w 2019 roku wywalczył kartę European Tour. Po czterech udanych sezonach w tej lidzie (nazywanej od dwóch lat DP World Tour), pod koniec listopada otrzymał kartę do PGA Tour, czyli najlepszej światowej ligi.

W Maroku rywalizowała także wychowana w USA, ale reprezentującą polskie barwy, Nicole Polivchak. Walkę zakończyła w zeszłym tygodniu podczas Pre Qualifier. W nadchodzącym roku będzie zatem rywalizować w LET Access Series, czyli drugiej zawodowej lidze.

RM, PAP