Marcin Gortat pożegnał ojca. Wzruszające słowa koszykarza

Janusz Gortat urodził się 5 listopada 1948 roku. W trakcie swojej kariery zdobył dwa brązowe medale igrzysk olimpijskich w kategorii półciężkiej - najpierw w 1972 roku w Monachium, a nastepnie cztery lata później w Montrealu. W 1973 roku sięgnął też po wicemistrzostwo Europy w Belgradzie.

Był też sześciokrotnym indywidualnym mistrzem Polski oraz sześciokrotnym mistrzem drużynowym w barwach Legii Warszawa. Stoczył 317 walk, z których 272 wygrał, siedem zremisował oraz 38 przegrał. Ma na koncie m.in. pokonanie Leona Spinksa, który w przyszłości został mistrzem olimpijskim oraz mistrzem wagi ciężkiej.

"Doceniam wsparcie i wiadomości z całego świata. To tylko pokazuje, jak bardzo był uwielbiany . Miałem okazję spotkać się z nim kilka dni temu.... To był moment, który zapamiętam do końca życia. Chciałbym, żeby było inaczej :( Był w bardzo ciężkim stanie i wiedzieliśmy, że nie zostało nam wiele czasu :( Był piekielnym wojownikiem i wspaniałym przyjacielem wielu ludzi. Pielęgnowałem jego nazwisko z niesamowitą dumą od pierwszego dnia. Zawsze czułem, że muszę wejść w jego buty, aby osiągnąć tyle, co on. Zawsze słyszałem, że to syn Gortata...! Miał bardzo silną osobowość i czasami bardzo trudny charakter. Wiele razy spieraliśmy się o nasze życiowe decyzje. Pamiętam jego słowa, kiedy zdobyłem swój pierwszy złoty medal w koszykówce... Przyszedłem do domu i powiedziałem: ... "tato zdobyłem złoty medal, gonię cię" powiedział: "złote medale mogę ważyć kilogramami.... Przed tobą długa droga synu". Zapisał się w historii swoją ciężką pracą i niesamowitym poświęceniem. Spoczywaj w pokoju tato.... Będziemy kontynuować nasze dziedzictwo, pamiętając o tym, co zrobiłeś dla naszego kraju" - napisał pod zdjęciami Gortat.