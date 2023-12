Męczarnie Barcelony w starciu z outsiderem! Asysta Roberta Lewandowskiego

Świetną okazję do otwarcia wyniku spotkania już w ósmej minucie miał Sergi Roberto. Żaden z defensorów gości nie pokrył Hiszpana przy dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Przez to kapitan "Blaugrany" w tym spotkaniu bez problemu doszedł do piłki na piątym metrze i oddał strzał głową. Skuteczną interwencją popisał się jednak Luis Maximiano, który uratował swój zespół przed utratą bramki.

ZOBACZ TAKŻE: Anna Lewandowska pod choinką! "Nasza świąteczna tradycja"

Kibice pierwsze trafienie w tym spotkaniu obejrzeli po lekko ponad pół godziny gry. W 33. minucie futbolówkę w pole karne Almerii z rzutu rożnego dośrodkował Ilkay Gundogan. Strzał na bramkę rywali oddał Ronald Araujo. Chociaż Maximiano był w stanie zatrzymać to uderzenie, to nie miał już szans przy dobitce Raphinhy. Brazylijczyk mocnym strzałem wyprowadził "Dumę Katalonii" na prowadzenie.

Jeszcze przed końcem pierwszej połowy goście doprowadzili do wyrównania. Swoje boiskowe doświadczenie wykorzystał Leo Baptistao, który po dobrym podaniu stanął oko w oko z bramkarzem Barcelony. Napastnik sprytną podcinką przeniósł piłkę nad golkiperem. Przez to trafienie piłkarze schodzili na przerwę przy remisie 1:1.

W drugiej części spotkania kilka strzałów na bramkę gości oddał Robert Lewandowski. Polak nie był jednak w stanie wpisać się na listę strzelców. Uczynił to jednak Sergi Roberto, który bez większych problemów wykorzystał dośrodkowanie Raphinhy z rzutu rożnego w 60. minucie.

Radość podopiecznych Xaviego nie trwała jednak długo. W 71. minucie Iniaki Pena próbował złapać piłkę, która została dograna w "szesnastkę" gospodarzy. Na jego drodze stanął jednak Araujo. Błąd w komunikacji między tymi dwoma zawodnikami Barcelony spowodował, że do futbolówki dopadł Edgar Gonzalez i umieścił ją w pustej bramce "Dumy Katalonii".

Okazję do zmiany wyniku miał Gundogan. Niemiec otrzymał podanie od Lewandowskiego, jednak nie potrafił umieścić piłki w siatce z bardzo bliskiej odległości. Po chwili kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski zapisał się w protokole meczowym. Napastnik w 83. minucie asystował przy drugim golu Roberto w tym spotkaniu.

Dzięki temu "Blaugrana" rzutem na taśmę pokonała drużynę UD Almeria, która obecnie plasuje się na ostatnim miejscu w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. Barcelona jest natomiast trzecia z sześcioma punktami do lidera - Girony.

FC Barcelona - UD Almeria 3:2 (1:1)

Bramka: Raphinha 33, Sergi Roberto 60, 83 - Leo Baptistao 41, Edgar Gonzalez 71

FC Barcelona: Inaki Pena - Joao Cancelo, Ronald Araujo, Andreas Christensen (Jules Kounde 46), Alejandro Balde - Sergi Roberto, Ilkay Gundogan, Fermin Lopez (Oriol Romeu 67) - Raphinha (Lamine Yamal 76), Robert Lewandowski, Joao Felix (Ferran Torres 46)

UD Almeria: Luis Maximiano - Alejandro Pozo (Houboulang Mendes 64), Chumi, Cesar Montes, Edgar Gonzalez, Sergio Akieme - Sergio Arribas, Dion Lopy, Iddrisu Baba Mohammed, Largie Ramazani (Adrian Embarba 77) - Leo Baptistao (Lazaro 77)