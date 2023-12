Horror! Argentyński gwiazdor trafił do szpitala! Szokujące okoliczności

Ezequiel Lavezzi trafił do szpitala w Punta del Este. Jeszcze nie wiadomo dokładnie, co stało się byłemu piłkarskiemu reprezentantowi Argentyny. Sprawą zajmuje się już policja.

O całej sytuacji poinformował portal Clarin. Według doniesień medialnych Lavezzi trafił do szpitala z krótką raną kłutą w brzuchu, a także ze złamaniem obojczyka. Mimo to policja, która zajmuje się tą sprawą, poinformowała wyłączenie o uszkodzeniu kości.

Portal Clarin przekazał, że do zajścia miało dojść we wtorek 19 grudnia nad ranem. Do domu piłkarza została wezwana policja. Funkcjonariusze na miejscu mieli zastać ciężko rannego byłego piłkarza, a także wiele osób z jego rodziny. Policjanci przewieźli Lavezziego do szpitala w Punta del Este w Urugwaju. Dziennikarze El Observador poinformowali, że Argentyńczyk miał zostać dźgnięty podczas kłótni z jednym z członków swojej rodziny.

Lavezzi swoją piłkarską karierę zakończył na początku 2020 roku. Kibice mogą go pamiętać z jego występów w takich ekipach jak SSC Napoli czy Paris Saint-Germian. Na swoim koncie Lavezzi ma także 51 występów w seniorskiej reprezentacji Argentyny, w których strzelił w sumie dziewięć bramek.

AA, Polsat Sport