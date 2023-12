Postawili kropkę nad "i". Projekt Warszawa w ćwierćfinale Pucharu Challenge!

W pierwszym spotkaniu z Projektem Francuzi nie zdobyli łącznie nawet 50 punktów i gładko ulegli ekipie ze stolicy Polski 0:3. W rewanżu warszawianie musieli zatem wygrać jedynie dwa sety, by cieszyć się z awansu do ćwierćfinału.

Początek meczu należał do podopiecznych trenera Piotra Grabana, którzy błyskawicznie wyszli na trzypunktowe prowadzenie (3:0). Gospodarze walczyli jednak ambitnie i nie tylko odrobili straty, ale i... to oni mieli "oczko" przewagi (9:8). Od tego momentu partia była niezwykle wyrównana i żadnej z drużyn nie udało się wyjść na większe niż dwupunktowe prowadzenie. W emocjonującej końcówce górą byli jednak siatkarze wicelidera PlusLigi, którzy wygrali pierwszego seta 26:24.

Druga odsłona rewanżowego spotkania również bardzo długo układała się po myśli Projektu. Gdy drużyna ze stolicy prowadziła 20:14, wydawało się, że warszawianie będą mogli za kilka minut cieszyć się z drugiego wygranego seta, który będzie oznaczał awans do ćwierćfinału Pucharu Challenge. Niestety, drużyna Piotra Grabana zaczęła popełniać proste błędy, a rozpędzeni Francuzi uwierzyli, że mogą jeszcze w tej partii powalczyć. I rzeczywiście, zdobywane seriami punkty sprawiły, że zawodnicy Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique triumfowali 25:23.

W trzecim secie Projekt Warszawa osiągnął to, po co przyleciał do Francji. Choć ta partia spotkania długo była dość wyrównana, a prowadzenie zmieniało się kilkukrotnie, przy stanie 16:16 stołeczni zdobyli cztery punkty z rzędu i już do końca seta spokojnie kontrolowali przebieg wydarzeń na parkiecie, wygrywając 25:22.

Podopieczni trenera Piotra Grabana nie zadowolili się wypełnieniem celu minimum i poszli za ciosem, rozbijając gospodarzy w czwartej partii do 18 i triumfując w całym meczu 3:1.

Puchar Challenge - 1/8 finału

Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique - Projekt Warszawa 1:3 (24:26, 25:23, 22:25, 18:25)

Pierwszy mecz: 0:3. Awans: Projekt Warszawa

Saint-Nazaire: Ewert (20), Burel (6), Ensing (15), Schnitzer (5), Martins (6), Isaacson (4), Duee (libero) oraz Halle (1), Leon (2), Varier (1)



Projekt: Kowalczyk (5), Firlej (4), Tillie (11), Bołądź (22), Semeniuk (1), Grobelny (12), Wojtaszek (libero) oraz Stępień (1), Wrona (5), Szalpuk (5), Averill (3), Borkowski, Gruszczyński (libero).

RI, Polsat Sport