Rosjanie podjęli decyzję ws. przenosin do azjatyckiej federacji

Władze Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej (RFU) zdecydowały, że nie przeniosą swojego członkowska z UEFA do azjatyckiej konfederacji (AFC). Reprezentacja tego kraju oraz kluby po inwazji na Ukrainę rozpoczętej w lutym 2022 roku są wykluczone z udziału w międzynarodowych rozgrywkach.

Zyskała na tym m.in. prowadzona przez trenera Czesława Michniewicza reprezentacja Polski, która w marcu 2022 roku baraże o awans na mundial w Katarze miała rozpocząć od wyjazdowego starcia z reprezentacją Rosji w Moskwie, lecz zamiast tego rozegrała jedynie mecz ze Szwecją (2:0) na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Od tamtej pory Rosjanie rozgrywają jedynie mecze towarzyskie z mało prestiżowymi rywalami. Z tego względu Rosja rozważała przyłączenie się do Azjatyckiej Konfederacji Piłki Nożnej (AFC), aby móc uczestniczyć w mistrzostwach tego kontynentu i eliminacjach mundialu w strefie azjatyckiej.

- Omówiliśmy kwestię przejścia do AFC. Jednomyślnie głosowaliśmy przeciw, ponieważ FIFA nie daje nam żadnych gwarancji. Zdecydowaliśmy się kontynuować kontakty z UEFA, zwłaszcza że widać postęp. Zobaczymy, jak sytuacja rozwinie się w przyszłym roku – powiedział członek władz RFU Michaił Gerszkowicz, cytowany przez rosyjską agencję informacyjną RIA Novosti.

W ostatnich miesiącach FIFA i UEFA wykazały oznaki łagodzenia ograniczeń nałożonych na rosyjskie drużyny młodzieżowe. We wrześniu UEFA stwierdziła, że "dzieci nie powinny być karane za czyny, za które odpowiedzialność ponoszą wyłącznie dorośli", ale później porzuciła plan przywrócenia rosyjskich drużyn do lat 17 do rywalizacji.

