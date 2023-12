To pewne. Lekarz kadry Brazylii przekazał złe wieści ws. Neymara

Neymar nie zagra w Copa America 2024. Lekarz reprezentacji Brazylii Rodrigo Lasmar poinformował, że czerwiec przyszłego roku to dla leczącego poważny uraz kolana zawodnika zbyt wczesny termin na powrót do gry.

31-letni gwiazdor saudyjskiego Al-Hilal doznał kontuzji w czasie meczu eliminacji mistrzostw świata 2026, w którym Brazylijczycy przegrali z Urugwajem 0:2. Badania wykazały, że zerwał więzadło krzyżowe przednie oraz uszkodził łąkotkę. Po tej diagnozie było pewne, że czeka go długa przerwa w grze.

Na początku listopada Neymar przeszedł operację, a przeprowadził ją właśnie Lasmar. Teraz lekarz kadry Brazylii w rozmowie z radiem Rede 98 przekazał rozczarowujące dla kibiców "Canarinhos" wiadomości - słynny piłkarz nie będzie mógł wystąpić w piłkarskich mistrzostwach Ameryki Południowej, które w czerwcu i lipcu 2024 roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych.

- To za wcześnie. Nie ma powodu, żeby skracać proces powrotu do zdrowia, wracać szybciej i podejmować niepotrzebne ryzyko. Przewidujemy, że będzie gotowy do powrotu na początek przyszłego sezonu w Europie, czyli w sierpniu - powiedział Lasmar.

- Musimy być cierpliwi. Mówienie o powrocie przed upływem dziewięciu miesięcy jest przedwczesne, taka jest globalna koncepcja leczenia więzadeł w kolanie - dodał lekarz. Zaznaczył, że organizm potrzebuje czasu, żeby zrekonstruować zerwane więzadła.

W poprzedniej edycji Copa America, w 2021 roku, Brazylia zajęła drugie miejsce. W finale uległa Argentynie 0:1. Neymar razem z Leo Messim zostali wybrani najlepszymi piłkarzami turnieju.

Do tej pory były piłkarz Barcelony i Paris Saint German zagrał w narodowych barwach 128 razy i zdobył dla swojej reprezentacji 79 goli.

Od sierpnia 2023 roku Neymar jest piłkarzem saudyjskiego Al-Hilal, do którego przeszedł z PSG za 90 milionów euro. W barwach tego klubu rozegrał do tej pory tylko pięć spotkań, w których strzelił jednego gola.

GW, Polsat Sport