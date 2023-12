Jak on tego nie trafił? Niewiarygodne pudło w hicie kolejki

Środowy hit Orlen Superligi nie zawiódł. Spotkanie pomiędzy Industrią Kielce a Orlen Wisłą Płock trzymało w napięciu do ostatniej minuty. Ostatecznie po komplet punktów sięgnęli "Nafciarze". Goście wygrali różnicą jednej bramki.

Spotkania pomiędzy Industrią Kielce a Orlen Wisłą Płock to mecze kluczowe w kontekście walki o tytuł mistrza Polski. Po środowym starciu bliżej trofeum znajdują się "Nafciarze" którzy pokonali odwiecznych rywali na ich terenie 29:28.

Środowe spotkanie do końca trzymało kibiców w napięciu, bo obie drużyny do ostatniej piłki miały szansę na zwycięstwo. W takich meczach każda akcja jest na wagę punktów i mimo, że kielczanie robili wszystko, aby dogonić rywali, to drużyna z Płocka zgarnęła pełną pulę.

Przy stanie 14:17 dla gości doszło do sytuacji, której kielczanie mogą żałować jeszcze przez kilka dni po zakończeniu środowego spotkania. Gospodarze wyszli z kontrą i mieli szansę wykorzystać to, że płocczanie grają bez bramkarza. Po przejęciu piłki w stuprocentowej sytuacji znalazł się Arkadiusz Moryto. Reprezentant Polski nie trafił jednak na pustą bramkę.

K.P, Polsat Sport