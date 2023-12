Słynny kolarz wraca po dyskwalifikacji. Zdradził plany na przyszły rok

Nairo Quintana, powracający do zespołu Movistar po roku dyskwalifikacji, ogłosił w czwartek, że w przyszłym roku wystartuje w wyścigach Giro d'Italia i Vuelta a Espana. Okres zawieszenia kolumbijskiego kolarza obowiązywał od Tour de France w 2022 roku.

33-letni Kolumbijczyk wygrał Giro d'Italia w 2014 roku, kiedy debiutował w imprezie, natomiast dwa lata później triumfował w Hiszpanii.

– Giro d'Italia to wyścig, w którym brałem udział tylko kilka razy, ale bardzo mi się podobał, podobnie jak Vuelta a Espana. Znam te zawody – powiedział Quintana podczas prezentacji hiszpańskiej drużyny na przyszły sezon.

– Nairo będzie liderem zespołu, z Einerem Rubio podczas Giro d'Italia i z Enricem Masem podczas Vuelta a Espana – zdradził dyrektor zespołu Eusebio Unzue.

Quintana opuścił Movistar w 2019 roku i przeszedł do francuskiej drużyny Arkea-Samsic. W październiku ubiegłego roku powrócił jednak do hiszpańskiej ekipy.

– To wielka odpowiedzialność, by dobrze sobie radzić. Jestem niezwykle wdzięczny, szczęśliwy i pełen entuzjazmu, że mogę przystąpić do nowego sezonu z zespołem, który bardzo mi pomógł w minionej dekadzie i który noszę w sercu – dodał Kolumbijczyk.

Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) ogłosiła dyskwalifikację Kolumbijczyka za stosowanie tramadolu, środka przeciwbólowego znajdującego się na liście substancji zakazanych od 2019 roku, podczas ubiegłorocznego Tour de France, w którym zajął on szóste miejsce. Jego wynik został anulowany, gdyż dwa testy na obecność tego środka w organizmie kolarza okazały się pozytywne. Po odrzuceniu apelacji zawodnika przez Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS), Quintana rozwiązał kontrakt z Arkea-Samsic.

RM, PAP