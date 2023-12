Szok we Włoszech! "Pieniądze albo zegarek". Emeryt rozbroił napastnika

93-letni legendarny włoski szablista i były trener reprezentacji kraju w szermierce Attilio Fini rozbroił i obezwładnił napastnika, który na ulicy w Mediolanie, mierząc do niego z pistoletu, zażądał pieniędzy albo zegarka.

- Facet nie wiedział, że podczas walk dałem wielu popalić - zażartował były mistrz olimpijski w piątkowym wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera.

Attilio Fini ma na swoim koncie rekordową liczbę zwycięstw w szermierce, a teraz też pokonanie przestępcy. Jak opowiedział w rozmowie z gazetą, kiedy wieczorem wracał do domu w Mediolanie, zobaczył napastnika mierzącego do niego z broni. "Daj pieniądze albo zegarek" - zażądał sprawca ataku.

- Zadałem mu cios w twarz, potem uderzyłem w rękę, przez co wytrąciłem mu pistolet, a na koniec popchnąłem. Utknął między skuterami. Przybiegło dwóch chłopaków, którzy trzymali go do czasu przybycia policji - relacjonował były włoski szablista i trener.

Dodał, że napastnikiem okazał się Algierczyk, poszukiwany w swoim kraju za zabójstwo. Senior przyznał, że obezwładniając przestępcę wykorzystał technikę szermierki, w której trzeba błyskawicznie zaatakować rywala.

- Moja przeszłość mi pomogła. Kiedy stoi się na macie, potrzeba zdecydowania i refleksu - stwierdził Fini.

K.P, Polsat Sport