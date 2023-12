Dlaczego Skorża odchodzi z Japonii? "Po raz pierwszy otrzymałem tak wielkie wsparcie"

Skorża został trenerem Urawa Red Diamonds całkiem niedawno, bo 1 lutego 2023 roku. Był to krótki okres, ale historyczny zarówno dla samego trenera, jak i klubu. Japoński zespół w dwumeczu pokonała Al-Hilal i wygrał Azjatycką Ligę Mistrzów, a sam Skorża został pierwszym polskim szkoleniowcem, któremu udało się wywalczyć taki tytuł.

W rozmowie z portalem Urawa Reds News, Skorża zapytany o to, co najbardziej zapadło mu w pamięć w trakcie niespełna roku w Japonii wymienia aspekty sportowe, a także pozasportowe.

- Mam wiele wspomnień. Przede wszystkim mogłem zobaczyć wspaniały kraj, jakim jest Japonia, doświadczyć wspaniałej kultury, ludzie tutaj są bardzo mili. Będę mieć również wspaniałe wspomnienia z piłki nożnej. W Urawa Red Diamonds otrzymałem wspaniałych graczy oraz najlepszych kibiców. Nazywam Saitama Stadium "Magicznym Stadionem", bo po raz pierwszy w mojej karierze otrzymałem tak wielkie wsparcie. Ponadto J.League (japońska liga - przyp.red.) była bardzo wyrafinowaną organizacją i bardzo wysokim poziomem. Drużyny były bardzo konkurencyjne, liga była konkurencyjna, a poziom taktyczny był bardzo wysoki. Myślę, że po roku spędzonym w J.League stałem się zupełnie innym trenerem - powiedział polski szkoleniowiec.

Skorża po zakończeniu współpracy z Lechem Poznań miał około półroczną przerwę od piłki nożnej. Po zakończeniu przygody w Urawa Red Diamonds również uda się na dłuższy urlop. To właśnie potrzeba odpoczynku ma być główną przyczyną rozstania trenera z japońskim klubem.

- Pep Guardiola ciężko pracuje dla Manchesteru City FC od siedmiu i pół roku. Ja jestem typem osoby, która potrzebuje "wyzdrowieć". Chcę wziąć urlop, odświeżyć się i naładować energię przed pójściem do następnej pracy - zdradza.

Były trener Lecha Poznań ma również ambicje, by kiedyś poprowadzić reprezentację Polski.

- Bycie trenerem reprezentacji to coś, o czym marzy każdy trener. Drużyna narodowa ma jednak krótki okres aktywności i treningów - to trudne zadanie. Kiedy o tym myślę, zastanawiam się, czy nadaję się na trenera reprezentacji, bo jestem typem osoby, która lubi codziennie trenować z zawodnikami - oznajmił Skorża.

Polski szkoleniowiec nie wyklucza, że wróci do Japonii, a nawet do Saitamy.

- Pierwszy etap w Japonii właśnie się zakończył. To tylko Rozdział Pierwszy. Wierzę, że w przyszłości będę mógł spotkać się z wami ponownie w drugim rozdziale w Japonii. Moim celem jest powrót do Urawy pewnego dnia. Nie za jakieś 25 lat, ale w niedalekiej przyszłości chciałbym ponownie poprowadzić Urawę do Klubowych Mistrzostw Świata - zapowiedział Skorża.

Maciej Skorża poprowadził Urawa Red Diamonds w 59 meczach - 25 wygrał, 20 zremisował i 14 przegrał. Ma na swoim koncie wygraną w Azjatyckiej Lidze Mistrzów i historyczne czwarte miejsce w lidze japońskiej.

KZ, Polsat Sport