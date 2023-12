Dominacja Wisły Kraków! Kolejne zwycięstwo Mariusza Jopa za sterami "Białej Gwiazdy"

Pierwszą groźną akcję stworzyli sobie goście. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego jeden z zawodników Górnika odbił piłkę, a ta zatrzepotała w siatce bramki Wisły. Mimo to piłkarz ekipy z Łęcznej znajdował się w tej akcji na pozycji spalonej, przez co to trafienie nie mogło zostać uznane.

Chwilę nieuwagi gości wykorzystała "Biała Gwiazda". Jesus Alfaro dograł futbolówkę z prawego skrzydła w "szesnastkę" oponentów dograł Jesus Alfaro. Sytuację bez problemu na gola zamienił Goku Roman. Dzięki trafieniu Hiszpana podopieczni Mariusza Jopa do przerwy prowadzili 1:0.

W drugiej połowie gospodarze nadal dominowali na murawie. Prowadzenie Wisły w 67. minucie podwyższył Szymon Sobczak. Doświadczony napastnik wykorzystał celne dośrodkowanie z rzutu rożnego. Nie był to jednak koniec problemów graczy Górnika.

Lukas Klemenz we własnym polu karnym sfaulował jednego z rywali. W tej sytuacji arbiter musiał wskazać na jedenasty metr. Stały fragment gry ze spokojem wykonał Sobczak, strzelając swojego drugiego gola w tym meczu. Gwóźdź do trumny gości w doliczonym czasie gry wbił Goku Roman.

Mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem Wisły 4:0. Warto przypomnieć, że to już drugi triumf z rzędu Jopa w roli szkoleniowca krakowskiej ekipy. Wcześniej pod jego batutą zawodnicy wygrali ze Stalą Rzeszów (4:1) w meczu 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Należy zaznaczyć, że Jop jest tymczasowym trenerem "Białej Gwiazdy", po tym, jak do dymisji podał się Radosław Sobolewski.

Wisła Kraków - Górnik Łęczna 4:0 (1:0)

Bramka: Goku Roman 26, 90+2, Szymon Sobczak 67, 74 (k.)

Wisła Kraków: Kamil Broda - Bartosz Jaroch, Joseph Colley, Alan Uryga, Dawid Szot (Jakub Krzyżanowski 80) - Marc Carbo Bellapart (Dominik Sarga 80), Kacper Duda (Bartosz Talar 67) - Angel Baena Perez (Villar Miki 61), Jesus Alfaro (Patryk Gogół), Goku Roman - Szymon Sobczak

Górnik Łęczna: Tomasz Woźniak - Damian Zbozień, Lukas Klemenz, Souleymane Cisse, Marcin Grabowski - Adam Deja (Michał Pawlik 76) - Marko Roginic (Karol Podliński 76), Egzon Kryeziu, Damian Gąska (Paweł Żyra 69) - Ilkay Durmus (Jakub Bednarczyk 83), Kacper Łukasiak (Fryderyk Janaszek 46)