Tak dotarli do finału Ligi Mistrzów! Wszystkie gole Realu Madryt (WIDEO)

Śmiało można powiedzieć, że prawdziwe granie w Lidze Mistrzów dla Realu zaczęło się dopiero od fazy pucharowej, ponieważ w rundzie grupowej "Królewscy" bez większych kłopotów zajęli pierwsze miejsce z kompletem punktów. Za rywali mieli SSC Napoli, Sporting Braga oraz Union Berlin.

W 1/8 finału ekipa Ancelottiego trafiła na RB Lipsk. W Niemczech udało się madrytczykom wygrać skromnie 1:0. Rewanż wcale nie był jednak formalnością. Gospodarze objęli prowadzenie, ale chwilę później do wyrównania doprowadzili goście. Pachniało dogrywką, ale ostatecznie zespół z Santiago Bernabeu "dowiózł" remis na wagę awansu.

W ćwierćfinale wszyscy zacierali ręce na konfrontację Realu z Manchesterem City, a więc dwóch ostatnich triumfatorów Ligi Mistrzów. Większość ekspertów, kibiców oraz dziennikarzy zgodnie powtarzało, że to przedwczesny finał. I faktycznie - poziom dwumeczu był kosmiczny!

ZOBACZ TAKŻE: Niemcy wściekli na Marciniaka! Bayern skrzywdzony przez Polaka?

W Madrycie oglądaliśmy istny rollercoaster zakończony remisem 3:3. W Manchesterze padło mniej goli, ale wcale nie było mniej emocji. Po regulaminowym czasie gry oraz dogrywce był remis 1:1, co oznaczało serię rzutów karnych. Tutaj bohaterem "Królewskich" został Andrij Łunin, który wybronił dwie "jedenastki" na wagę awansu.

W półfinale na Real czekał kolejny gigant - Bayern. Absolutny klasyk Ligi Mistrzów nie rozczarował. W Monachium remis 2:2, w Madrycie wygrana "Los Blancos" 2:1 po dużych kontrowersjach w końcówce spotkania. Hiszpański potentat zdołał przecisnąć się do finału, gdzie zagra o piętnasty triumf w Pucharze Europy.

Real wraca do finału Ligi Mistrzów po dwóch latach przerwy. Na Wembley zmierzy się z Borussią Dortmund, dla której będzie to powtórka z 2013 roku, kiedy to w składzie z trzema Polakami - Jakubem Błaszczykowskim, Łukaszem Piszczkiem oraz Robertem Lewandowskim właśnie na Wembley zmierzyła się z Bayernem Monachium, przegrywając 1:2. BVB w swojej historii raz sięgnęło po Champions League - w 1997 roku.

W załączonym materiale wideo przypominamy wszystkie bramki zdobyte przez Real Madryt w drodze do finału Ligi Mistrzów.