Briani, były szkoleniowiec Alce Firenze oraz sekretarz generalny Włoskiej Federacji Piłki Siatkowej, był jednym z najbardziej błyskotliwych i pomysłowych działaczy na Półwyspie Apenińskim. To w dużej mierze jego decyzje sprawiły, że siatkówka rozpoczęła, począwszy od lat 60., przemianę ze sportu uznawanego za prostą szkolną grę do miana jednego z włoskich sportów narodowych.

Jak podaje ivolleymagazine.it, Gianfranco Briani, poprzez wprowadzony przez siebie projekt Minivolley, znacznie zwiększył zainteresowanie siatkówką we Włoszech, a ponadto głównie dzięki niemu Włosi zostali gospodarzami mistrzostw świata w 1978 roku. Przez zainicjowane przez Brianiego programy popularyzujące siatkówkę przewinęło się wielu przyszłych reprezentantów kraju, w tym także ci, którzy zdobywali dla Italii medale mistrzostw Europy i mundiali.

"Federacja zawdzięcza mu swoją rozległą strukturę, która pozwoliła i pozwala na obecność naszej rodzimej siatkówki w każdej gminie, w każdym województwie, w każdym regionie. Z mocno promowanej przez niego akcji Minivolley zrodziły się podwaliny Włoch, zdolnych zdobyć 5 tytułów mistrza świata (4 z mężczyznami i 1 z kobietami). To on pokazał siłę organizacyjną naszej siatkówki, która do dziś znajduje się w absolutnej czołówce na poziomie międzynarodowym. My wszyscy, którzy pracowaliśmy i pracujemy dla tej dyscypliny, wiele mu zawdzięczamy. Właściwie zawdzięczamy mu wszystko" - podaje ivolleymagazine.it.

Zasługi Gianfranco Brianiego dla rodzimego sportu zostały docenione. W 2022 roku działacz został włączony do Galerii Sław Włoskiej Siatkówki w kategorii Menadżer.

