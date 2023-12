W meczu 11. kolejki TAURON Ligi wiceliderki z Rzeszowa podejmą trzecie w tabeli zawodniczki ŁKS. Kiedy mecz PGE Rysice Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź? O której godzinie? Transmisja meczu w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Zespoły z Rzeszowa i Łodzi w tabeli dzieli zaledwie punkt - choć oba mają na koncie jedenaście rozegranych meczów, w tym dziewięć zwycięstw i dwie porażki. PGE Rysice Rzeszów ulegały przeciwniczkom w październiku - zostały pokonane przez MOYA Radomkę Radom (2:3) oraz Grupę Azoty Chemika Police (0:3). Od tamtego momentu wszystko wygrywają.

W ostatnim spotkaniu TAURON Ligi Rzeszowianki bez problemów pokonały ekipę Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:23, 25:18, 25:17). Tylko pierwszy set mógł przynieść kibicom trochę emocji. Co prawda gospodynie na początku odskoczyły na trzy oczka (8:5), ale rywalki szybko odrobiły straty i wynik długo oscylował wokół remisu. Tak było do stanu 20:20. Później ważne piłki skończyły Gabriela Orvosova i Weronika Centka. Rzeszowianki utrzymały przewagę do końca, a ostatni punkt zdobyła Ann Kalandadze (25:23). Druga i trzecia partia były dominacją ekipy PGE Rysice Rzeszów.

ŁKS Commercecon Łódź, podobnie jak ich sobotnie przeciwniczki, dwa przegrane spotkania rozegrał w październiku. Najpierw lepsze okazały się zawodniczki Grot Budowlanych Łódź (0:3), a potem BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała (0:3). W ubiegły poniedziałek łodzianki zrewanżowały się ekipie Budowlanych i tym razem wygrały 3:0. Problemy pojawiły się tylko w pierwszej partii spotkania, w której grano na przewagi (30:28). Kolejne dwa sety były już pewnym zwycięstwem ŁKS (25:17, 25:20). ŁKS Commercecon Łódź rozegrał w tym tygodniu jeszcze jedno spotkanie - w 1/8 Pucharu Polski rozgromił UJ-CM Solna Wieliczka 3:0 (25:15, 25:13, 25:10).

PGE Rysice Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź. Kiedy i o której godzinie?

Transmisja meczu PGE Rysice Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 14:45.

