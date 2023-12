Były dyrektor krajowego giganta pod wrażeniem Papszuna! "Pytano o niego z kilku europejskich klubów"

Papszun to główny architekt sukcesu Rakowa Częstochowa na przestrzeni ostatnich lat. Pod jego wodzą klub najpierw awansował z drugiej do pierwszej ligi, a następnie do PKO BP Ekstraklasy. W niej sięgnął dwukrotnie po wicemistrzostwo kraju, a następnie wywalczył z RKS-em historyczne mistrzostwo. W międzyczasie zdobył dwukrotnie Puchar Polski, trzykrotnie docierając do finału. Do tego należy dodać Superpuchar Polski i przyzwoitą grę w eliminacjach europejskich pucharów, gdzie częstochowianie umieli wygrywać m.in. z Rubinem Kazań czy Astaną.

Sam zainteresowany postanowił jednak powiedzieć "basta" i odejść z Rakowa. Od tamtej pory zaczęły się spekulacje na temat jego przyszłości. Pierwotnie był łączony z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski, a gdy zwolniono Fernando Santosa był jednym z dwóch najpoważniejszych kandydatów do tej roli. Ostatecznie prezes PZPN, Cezary Kulesza postawił na Michała Probierza.

Papszun jest łączony głównie z pracą poza granicami Polski. Mówiło się już o klubach z Grecji czy Czech. U naszych zachodnich sąsiadów były trener Rakowa ma już wyrobioną renomę, a to za sprawą Nezmara. Ten drugi doskonale poznał warsztat Papszuna, ponieważ współpracował z Rakowem.

- Dla mnie było to niezwykle interesujące doświadczenie. Poznałem bardzo ambitnego i inteligentnego właściciela (Michała Świerczewskiego – przyp. red.), który jest bardzo zaangażowany i otwarty na dyskusję i poznawanie nowych rzeczy, by dalej rozwijać klub. Miałem też okazję zobaczyć szczegółowo, jak pracuje trener Marek Papszun i jego sztab. To wywarło na mnie olbrzymie wrażenie - mówi były dyrektor Slavii Praga w rozmowie z Onetem.

Warto zaznaczyć, że Nezmar pracował w klubie ze stolicy Czech w czasach, kiedy ten trzykrotnie grał w fazie grupowej Ligi Europy, a nawet docierając do ćwierćfinału tych rozgrywek. Na temat Papszuna wypowiada się w samych superlatywach i jest w stanie polecić go wielu europejskich klubom.

- Mogłem porównać to z tym, co przez długie lata widziałem u Jindřicha Trpišovskiego (trener Slavii Praga). Oni mają wiele cech wspólnych, koncentrują się na detalach, podobnie rozumują futbol. U Papszuna podobały mi się też jego zdolności menedżerskie, jak zarządza swoim sztabem. Zdradzę, że od tamtej pory kilka osób, nie tylko z Czech, ale i innych krajów europejskich, pytało mnie o Papszuna i mówiłem o nim tylko pozytywnie. Gdybym teraz pracował jako dyrektor sportowy w którymś klubie, Papszun byłby jednym z pierwszych trenerów, których chciałbym zatrudnić - rzekł Nezmar.