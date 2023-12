Medalistka z Torunia narzeka na hejt. "Najczęściej pisały kobiety"

Sagnia, reprezentantka Szwecji w lekkiej atletyce, specjalizująca się w skoku w dal, podkreśliła, że równie mocno jak o swoje wyniki sportowe dba o to, by była widoczna w Internecie. Lekkoatletka jest bardzo aktywna zwłaszcza na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 340 tysięcy osób (dla porównania: Armand Duplantis, rekordzista świata w skoku o tyczce, ma 537 tysięcy obserwujących, ale już Daniel Stahl, mistrz olimpijski w rzucie dyskiem, ma ich "tylko" 74 tysiące). I to właśnie na tej platformie sportsmenka spotykała się z największym hejtem.

ZOBACZ TAKŻE: Aryna Sabalenka wypowiedziała się o hejterach. "Chciałabym ich wszystkich znaleźć"

Co ciekawe, w gronie osób, które wysyłały jej pełne nienawiści komentarze, najwięcej było... kobiet!

- Mnóstwo osób lubi podpatrywać codzienne życie sportowców: to, jak trenujemy, co jemy, jak się regenerujemy. Duża liczba obserwujących daje mi również tak bardzo potrzebny dodatkowy dochód od sponsorów czy z kontraktów reklamowych. Ostatnio sytuacja trochę się uspokoiła, ale przez dłuższy czas wiele kobiet komentowało moje zdjęcia np. w bikini. Pytały, po co to robię, a ja zawsze odpowiadałam, że robię to, bo chcę. Niestety, ale jeśli masz otwarty profil musisz się na coś takiego przygotować. Są na świecie tchórzliwi ludzie, którzy nigdy nie odważyliby się powiedzieć ci czegoś wprost, ale dopóki ukrywają się za monitorem komputera pewne rzeczy przychodzą im bardzo łatwo. Zwłaszcza kiedy robią to z fałszywych profili i bez pomocy policji nie można ustalić ich tożsamości - powiedziała Sagnia w rozmowie z dziennikiem "Aftonbladet".

29-letnia Khadijatou "Khaddi" Victoria Sagnia to złota medalistka igrzysk olimpijskich młodzieży z Singapuru z 2010 roku (trójskok) i brązowa medalistka halowych mistrzostw Europy z Torunia z 2021 roku (skok w dal).

RI, Polsat Sport