Słynny bramkarz zaatakował sąsiada piłą mechaniczną. Usłyszał wyrok

Jens Lehmann narobił sobie kłopotów. 46-latek został ukarany grzywną w wysokości 420 tysięcy euro. Wszystko przez zajście z lipca zeszłego roku, kiedy to były bramkarz reprezentacji Niemiec wszedł na posesję sąsiada z piłą mechaniczną i zniszczył jego mienie.

Jak donosi "Bild", Lehmanna zirytował fakt, iż sąsiad rozpoczął budowę nowego garażu. Budynek miał zasłaniać mu widok na jezioro Starnberger See. To rozwścieczyło byłego golkipera m.in. Arsenalu do tego stopnia, że zdecydował się chwycić za piłę mechaniczną i ruszyć na sąsiednią posesję.

Tam najpierw wyrwał kable monitoringu, a następnie poprzecinał belki dachowe garażu. Jak się później okazało, kamera miała dodatkową baterię i wyrwanie kabli nic nie dało. Całe zajście zostało zarejestrowane, a zdjęcia opublikował "Bild".

Hit. Jens Lehmann wszedł na posesję sąsiada z piłą łańcuchową i poprzecinał belki dachowe nowego garażu! Wyrwał kabel od kamery monitoringu, ale ta dalej nagrywała obraz. Lehmann utrzymuje że garaż zasłania mu widok na jezioro i że częściowo stoi na jego posesji 😆🙈



(Bild) pic.twitter.com/T6vInn6liD — Maciej Iwanow (@Maciej_Iwanow) July 27, 2022

Lehmann przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Sąd zdecydował się wymierzyć mu wysoką karę grzywny. Warto dodać, że to nie jedyny eksces z udziałem byłego reprezentanta Niemiec, który był rozpatrywany w tym procesie. Mianowicie wyszło na jaw, że Lehmann unikał opłaty za parking przy lotnisku w Monachium. Tam ładował swoje elektryczne Porsche. Przy wjeździe i wyjeździe innych samochodów 46-latek ustawiał się tuż za nimi i przemykał przed zamknięciem szlabanu. Miał na tym zaoszczędzić 300 euro.

Należy wspomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy o Lehmannie jest głośno w kontekście jakiegoś skandalu. W 2014 roku zaatakował na autostradzie innego kierowcę. Za to otrzymał karę grzywny w wysokości 240 tysięcy euro, lecz odmówił jej zapłacenia. Sprawa ponownie trafiła przed oblicze sądu. Ponadto w maju 2021 roku został wyrzucony z rady nadzorczej Herthy Berlin. Wszystko przez upublicznioną wiadomość prywatną, w której obraził na tle rasistowskim piłkarza Dennisa Aogo.

W swojej bogatej karierze Lehmann występował m.in. w Schalke 04, Milanie, Borussii Dortmund czy Arsenalu. Karierę zakończył w maju 2010 roku, lecz niespełna rok później wznowił ją i ponownie zasilił szeregi "Kanonierów". Było to związane z kontuzjami Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Fabiańskiego. Początkowo Niemiec miał być zmiennikiem Manuela Almunii, lecz z uwagi na słabą dyspozycję Hiszpana szybko wskoczył do bramki. W reprezentacji Niemiec zagrał 61 razy i wywalczył srebro i brąz mistrzostw świata.

mtu, PAP