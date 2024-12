Trudny mecz Barcelony! Gol Roberta Lewandowskiego

Real Betis zremisował z Barceloną 2:2 w meczu 16. kolejki La Liga. Wynik otworzył Robert Lewandowski, a na jego trafienie odpowiedział Giovani Lo Celso. I kiedy wydawało się, że gol Ferrana Torresa zapewni "Blaugranie" zwycięstwo, to w doliczonym czasie gry wyrównał Assane Diao

W pierwszych minutach obie strony stworzyły zagrożenie pod bramkami rywali, lecz goli z tego nie było. I kiedy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się bezbramkowym remisem, to goście przeprowadzili znakomitą akcję. Po szybkiej wymianie podań Jules Kounde idealnie obsłużył Roberta Lewandowskiego, a ten tylko dostawił nogę. "Blaugrana" wyszła na prowadzenie, a Polak zdobył 16. bramkę w tym sezonie La Liga.



Gospodarze się jednak nie poddali. Po przerwie ruszyli do szalonych ataków, a Barcelona nie potrafiła odpowiedzieć przez długie minuty. Kolejni piłkarze ostrzeliwali bramkę gości, ale nie potrafili trafić do siatki. Albo brakowało im skuteczności, albo fantastycznie spisywał się Inaki Pena. W końcu jednak i on musiał skapitulować. Po długiej analizie VAR sędzia Alejandro Muniz Ruiz przyznał gospodarzom rzut karny za faul Frenkiego de Jonga na Vitorze Roque.

Do piłki podszedł Giovani Lo Celso i po chwili stadion oszalał. Było 1:1.

Betis próbował pójść za ciosem, ale to Barcelona zaskoczyła defensywę gospodarzy. W 83. minucie, kiedy na boisku nie było już Lewandowskiego, po pięknym podaniu Lamine Yamala do siatki trafił zmiennik Polaka Ferran Torres.



I kiedy wydawało się, że Barcelona wyjedzie z Estadio Benito Villamarín z pełną pulą, Real Betis przeprowadził decydującą akcję. Swoje zrobili rezerwowi - Aitor Ruibal dośrodkował, a Assane Diao świetnie wykończył jego dogranie.



Mecz zakończył się remisem 2:2. Wojciech Szczęsny przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych.

Real Betis - FC Barcelona 2:2 (0:1)



Bramki: Lo Celso 66 (rz.k.), Diao 90+4 - Lewandowski 39, Torres 82.

Betis: Vieites - Sabaly, Bartra, Llorente, Perraud (71 Ruibal) - Flores (76 Isco), Altimira - Avila, Lo Celso, Ezzalzouli (76 Rodriguez) - Roque (76 Diao).

Barcelona: Pena - Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde (87 Fort) - Pedri (74 Gavi), Casado, Olmo (60 de Jong) - Yamal, Lewandowski (75 Victor), Raphinha (60 Torres).

Żółte kartki: Flores, Altimira - de Jong, Fort.

jb, Polsat Sport