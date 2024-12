Oto najdrożsi piłkarze po 34. roku życia! Dwóch Polaków w zestawieniu

Jeszcze kilka lat temu ich wartość byłaby liczona w dziesiątkach, a nawet w setkach milionach euro. Teraz aż trudno uwierzyć, że ci sami piłkarze są warci "tylko" kilka milionów i teoretycznie nawet kluby PKO BP Ekstraklasy mogłyby sobie pozwolić na zakup niektórych z nich. Oczywiście głównym czynnikiem, który determinuje tak drastyczny spadek ich wartości jest wiek.

Futbol, podobnie jak szeroko pojęte "życie" idzie do przodu i rozwój medycyny czy technologii powoduje, że zawodowi sportowcy mogą pozwolić sobie na utrzymanie się na topie znacznie dłużej niż ich poprzednicy w tym samym wieku. Dzisiaj 34-latkowie lub starsi brylujący na europejskich boiskach nie robią na nikim wrażenia. Niegdyś były to wyjątki budzące podziw dziennikarzy i kibiców.

Idealnym tego przykładem jest Lewandowski, który nadal znajduje się na absolutnym szczycie, mimo 36 lat na karku. Co warte uwagi, Polak w przeciwieństwie do swoich rówieśników, nadal bryluje w Europie zamiast ogrzewać się w azjatyckim lub amerykański słońcu. Jeszcze kilkanaście lat temu ciężko byłoby uwierzyć, żeby jakikolwiek gigant bił się o transfer 33-latka, a właśnie w tym wieku kapitan naszej kadry przeszedł z Bayernu do stolicy Katalonii. A takich przykładów jest więcej.

Stąd portal SkySports Italia przygotował ranking najdroższych piłkarzy z rocznika 1990 lub starszych. Co ciekawe, w "20" znalazło się jeszcze miejsce dla innego Polaka. Kto to taki? A kto znajduje się na topie i którą lokatę zajmuje Lewandowski? Odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii!