Rusza 72. Turniej Czterech Skoczni!

- Na Turniej Czterech Skoczni pojadą Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła - zakomunikował trener Thomas Thurnbichler, wskazując szóstkę Biało-Czerwonych, która stanie do walki o Złotego Orła na obiektach w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen.

Austriacki szkoleniowiec wstrzymał się z ogłoszeniem turniejowego składu do 25 grudnia, by dać czas skoczkom, którzy w okresie świątecznym zmagali się z problemami zdrowotnymi.

- Dawid Kubacki i Paweł Wąsek mieli podwyższoną temperaturę, w nocy z 21 na 22 grudnia. W przypadku Dawida wydłużyło się to o kolejny dzień, u Pawła była to jedna noc. Zaplanowaliśmy dla nich spokojny rozruch, który mogli przeprowadzić 25 grudnia w domach. Po to, by zobaczyć, jak ich ciała reagują na ruch po chorobie. Wszystko wyglądało w porządku, obyło się bez problemów, więc 26 grudnia zrealizowali pełen plan treningowy z resztą reprezentacji. Wszyscy są zdrowi i gotowi do rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni. Środa to dzień przeznaczony na podróż do Oberstdorfu - wyjaśnia trener.

Thomas Thurnbichler w kontekście Turnieju Czterech Skoczni poinformował także o zmianie dotyczącej składu sztabu szkoleniowego.



- Marc Noelke nie będzie z zespołem podczas Turnieju Czterech Skoczni. Czy i w jaki sposób będzie wspierał Polski Związek Narciarski? Na ten moment sprawa jest otwarta, to temat na przyszłość. W tej chwili skupiamy się na dużych wydarzeniach, jak Turniej Czterech Skoczni, czy Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich – powiedział główny trener Kadry Narodowej A.

