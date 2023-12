Zaskakujące słowa o Arynie Sabalence. "Nieutalentowana tenisistka"

Mijający rok był dla Aryny Sabalenki wyjątkowo udany. Białoruska tenisistka wygrała Australian Open, w pozostałych turniejach Wielkiego Szlema dochodziła co najmniej do półfinału, a przez pewien czas była również liderką światowego rankingu. Tym bardziej mogą dziwić słowa jej byłego trenera, który stwierdził, że Sabalenka... nie jest utalentowaną zawodniczką!

Wadim Saszurin, dziewięciokrotny medalista mistrzostw świata w biathlonie, po zakończeniu kariery został bardzo cenionym na Białorusi trenerem przygotowania fizycznego. Przez pięć lat jego podopieczną była również Aryna Sabalenka. 53-latek dość zaskakująco wyznał, że wiceliderka światowego rankingu tenisistek... nie była utalentowaną zawodniczką! Podkreślił natomiast, że nie bała się ona ciężkiej pracy i nie tylko posłusznie wykonywała wszystkie zalecenia, ale i robiła znacznie więcej, niż miała rozpisane w planie treningowym.

- Aryna osiągnęła najwyższy poziom dzięki pracowitości, ciężkim treningom i profesjonalnemu podejściu do sportu. W stu procentach stosowała się do materiałów, które jej oferowałem, a także robiła sporo ponad to, co miała w rozpisce. Pracowałem z nią przez pięć lat, dobrze ją poznałem i mogę powiedzieć, że Sabalenka to przypadek, w którym nieutalentowana tenisistka osiągnęła sukces dzięki ciężkiej pracy i sile woli - powiedział Saszurin w rozmowie z białoruskim "Smartpressem".

Sabalenka w 2023 roku wygrała pierwszy w karierze wielkoszlemowy turniej (Australian Open), doszła do finału US Open oraz półfinałów Rolanda Garrosa i Wimbledonu. Sezon 2023 zakończyła z imponującym bilansem 55 zwycięstw i 14 porażek, za co została uhonorowana tytułem mistrzyni świata w zestawieniu Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF).

RI, Polsat Sport