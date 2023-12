Heller: Rok na plaży

W kończącym się roku polska siatkówka plażowa wzbogaciła się o dziesięć medali. Siedem w cyklu Beach Pro Tour, dwa w imprezach rozgrywanych w kategoriach młodzieżowych oraz jeden na mistrzostwach świata w Meksyku. Bywało lepiej – choćby rok temu gdy nasi reprezentanci stawali na podium szesnaście razy – ale to właśnie za sprawą tego ostatniego sukcesu, który stał się udziałem Michała Bryla i Bartosza Łosiaka, miniony sezon możemy uznać za absolutnie historyczny.

Gdy 9 lipca, Bryl doznał pechowej i bolesnej kontuzji stopy podczas meczu o brąz turnieju Elite 16 w Gstaad, występ naszej pary numer jeden na Mundialu stanął pod bardzo dużym znakiem zapytania. Nasz blokujący – po dwumiesięcznej rehabilitacji - wrócił jednak silniejszy. Na efektownych, meksykańskich stadionach został drugim najlepszym punktującym. Bartosz Łosiak do tego najlepszym serwującym. Najważniejsze jednak jest to, co w Meksyku osiągnęli razem. Wygrali siedem z ośmiu meczów, w tym ten ostatni, o brąz z amerykańską parą Crabb/Brunner. Zarazem o pierwszy polski krążek w liczącej ćwierć wieku historii mistrzostw świata w beach volleyu.

- Przed tym spotkaniem odczuwaliśmy olbrzymi niedosyt po przegranym półfinale ze Szwedami. Cały czas mieliśmy to z tyłu głowy. Ale jak już wyszliśmy na piasek myśleliśmy tylko i wyłącznie o zwycięstwie - mówił Michał w rozmowie z naszą redakcją po konferencji prasowej Plebiscytu Przeglądu Sportowego i Polsatu na Sportowca Roku.

- Noc przed meczem o brąz była najgorszą w życiu. Bylibyśmy już pewni medalu, na co poświęciliśmy całe nasze życie. Ale potem przyszło niesamowite poczucie dumy i szczęścia - dodał Bartosz wspominając pamiętne wydarzenia z 15 października.



Podopieczni trenera Grzegorza Klimka są na prostej drodze do Paryża. Dla Łosiaka byłyby to już trzecie, dla Bryla drugie igrzyska olimpijskie. Potencjalną przeszkodą może być - odpukać - tylko zdrowie. Podczas niedawnych finałów cyklu Beach Pro Tour w Ad-Dausze, Michał doznał bowiem z kolei kontuzji... barku. Trzymając kciuki za kolejną rehabilitację siatkarza z Łasku, chwalmy też inne polskie pary.

Bardzo dobrą pozycję wyjściową przed końcowym etapem walki o olimpijskie kwalifikacje zajmują Piotr Kantor i Jakub Zbybek oraz Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz. Podopieczni Mateusza Radojewskiego - na koniec swojego pierwszego wspólnego sezonu - wywalczyli srebro turnieju Challenge w Tajlandii. Mistrzynie Polski zaś wskoczyły na drugi stopień podium turnieju Futures w warszawskim klubie Monta. Zrobiły to zresztą razem z... mistrzami Polski, czyli Piotrem Janiakiem i Jędrzejem Brożyniakiem, którzy legitymują się również brązowym medalem w szwajcarskim Spietz. Medalową kolekcję sezonu wsród seniorów i seniorek uzupełniają osiągnięcia Marty Łodej i Katarzyny Kociołek, czyli srebro w Lecce oraz brąz w Helsinkach. A czy ta druga wróci do gry z powracającą po przerwie macierzyńskiej Kingą Wojtasik? Życie pokaże.



Polska siatkówka plażowa - po roku przerwy - świętowała też awizowane na wstępie medale w kategoriach młodzieżowych. Warto zapamiętać gorące personalia Małgorzaty Ciężkowskiej i Urszuli Łunio, które sięgając po złoto ME U20 i brąz MŚ U21 potwierdziły, że praca w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Spale pod wodzą jej dyrektora ds. siatkówki plażowej Mariusza Prudla oraz trenerów Rafała Szternela i Tomasza Sińczaka idzie w dobrym kierunku.



Wracając do Bryla i Łosiaka. Po sukcesie w Meksyku stali się drugą polską parą, która doczekała się nominacji we wspomnianym Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Sportowca Roku. Jedenaście lat temu dwunaste miejsce – wciskając się między Jakubów Błaszczykowskiego i Giermaziaka – zajęli Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel. Czy nasi pierwsi medaliści mistrzostw świata poprawią wynik naszych pierwszych olimpijczyków? Przekonamy się szóstego stycznia. Głosowanie wciąż trwa w najlepsze.