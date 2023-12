Sensacyjny powrót do sportu. 50-letni mistrz olimpijski wznawia karierę!

Umowa Chabibulina z piątą drużyną Konferencji Zachodniej KHL ma obowiązywać do końca bieżącego sezonu. Dla Rosjanina będzie to powrót do gry po dzieisęciu latach! Po raz ostatni Nikołaj Chabibulin występował w 2013 roku w barwach Chicago Blackhawks.

Po zakończeniu kariery 50-letni obecnie golkiper pracował między innymi jako trener bramkarzy w hokejowych reprezentacjach Rosji: najpierw w kadrze U-20, następnie w drugiej reprezentacji, a od 2020 roku przy pierwszej kadrze "Sbornej".

Wychowanek Awtomobilista Jekaterynburg przez kilkanaście lat grał w najlepszej lidze świata, NHL. Chabibulin bronił barw Winnipeg Jets, Phoenix Coyotes, Tampa Bay Lightning (z tą drużyną sięgnął w 2004 roku po Puchar Stanleya), Edmonton Oilers i Chicago Blackhawks. Ze "Sborną" został między innymi złotym medalistą MŚ U-20 oraz mistrzem (1992) i brązowym medalistą (2002) zimowych igrzysk olimpijskich.

