"Koncert Igi Świątek". Dwa kapitalne zagrania Polki w kluczowym momencie meczu (WIDEO)

To był kluczowy moment pierwszego seta. Do stanu 4:4 zarówno Polacy, jak i Brazylijczycy, dość pewnie wygrywali swoje gemy serwisowe. Jednak w dziewiątym gemie rywale Biało-Czerwonych nie utrzymali swojego podania. A to dlatego, że pokaz tenisowej magii dała liderka rankingu WTA.

Świątek najpierw popisała się znakomitym bekhendem wzdłuż linii, po którym dostała brawa nie tylko od kibiców, ale też od kapitana reprezentacji Polski Tomasza Wiktorowskiego. - Rośnie poziom gry Igi - powiedział komentator Polsatu Sport Dawid Olejniczak.

Chwilę później, przy wyniku 40:15 dla polskiej pary, liderka rankingu WTA pokazała kolejne wspaniałe zagranie. Efektownym, niesygnalizowanym lobem nad Beatriz Haddad Maią zdobyła punkt, który dał naszemu mikstowi przełamanie i prowadzenie 5:4. - Koncert Igi Świątek - podsumował Olejniczak.

W kolejnym gemie Świątek i Hurkacz utrzymali swoje podanie, dzięki czemu wygrali seta 6:4. W drugiej partii przełamali Brazylijczyków dwukrotnie i zwyciężyli 6:3.

Wcześniej w meczach singlowych Świątek pokonała Haddad Maię 6:2, 6:2, z kolei Hurkacz potrzebował trzech setów, by wygrać z Thiago Seybothem Wildem 6:7, 6:2, 6:3.

Kolejny mecz polska drużyna zagra w poniedziałek, 1 stycznia. Rywalami Biało-Czerwonych będą Hiszpanie, którzy również pokonali Brazylię (2:1). Hurkacz zmierzy się z Alejandro Davidovichem Fokiną, a Świątek z Sarą Sorribes Tormo. Podobnie jak przeciwko Brazylii, polski duet zobaczymy również w meczu gry mieszanej.

W United Cup 18 zespołów podzielono na sześć grup po trzy ekipy. Grupy A (z Polską), C i E rywalizują w Perth, pozostałe - w Sydney. Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

GW, Polsat Sport