Makabryczne wieści! Mistrz świata podejrzany o zabójstwo żony

Australijskie media poinformowały, że Melissa Dennis 30 grudnia została potrącona przez samochód, a nad ranem zmarła w szpitalu. O jej zabójstwo oskarżony zostanie jej mąż.

Dennisowie byli małżeństwem od 2017 roku. Ona to mulitimedalistka mistrzostw świata w kolarstwie szosowym i torowym. On do mistrzowskich tytułów (w tej samej dyscyplinie) dołożył dwa medale olimpijskie - srebro z Londynu i brąz z Tokio.

Policja zatrzymała Dennisa niemal od razu. Według ustaleń śledczych to właśnie on miał prowadzić auto, które uderzyło w sportsmenkę. Kolarz ma odpowiadać za spowodowanie śmierci wskutek niebezpiecznej jazdy oraz narażenie na utratę zdrowia lub życia.

Zawodnik opuścił jednak areszt po wpłacie poręczenia majątkowego. Ma zakaz opuszczania Australii. Jego proces ma ruszyć w marcu.