Derby dla Anwilu Włocławek

Zdecydowanie lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy m. in. po trafieniach Amira Bella prowadzili 4:14. Starał się na to reagować przede wszystkim Goran Filipović. Nawet jednak gdy po trafieniu Aarona Cela torunianie zbliżyli się na sześć punktów, to błyskawicznie odpowiadał Jakub Garbacz. Ostatecznie po 10 minutach było 19:26.

Zaraz na początku drugiej kwarty Anwil znowu prowadził 10 punktami po kontrze Mateusza Kostrzewskiego. Obie ekipy miały jednak spore problemy z konstruowaniem akcji ofensywnych. M. in. dzięki rzutom wolnym Jakuba Garbacza pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 30:41.

W pierwszej fazie trzeciej kwarty Arriva Polski Cukier potrafił zmniejszyć straty do ośmiu punktów po zagraniach Mate Vucicia i Gorana Filipovicia. Na więcej zespół trenera Przemysława Frasunkiewicza długo nie chciał pozwolić. Dopiero po późniejszych trójkach Wojciecha Tomaszewskiego i Bartosza Diduszki gospodarze zbliżyli się na cztery punkty. Dzięki rzutom z dystansu Tannera Grovesa i Victora Sandersa po 30 minutach było 56:64.

W kolejnej części meczu ekipa trenera Srdjana Suboticia nie zamierzała się poddawać. W pewnym momencie zanotowała serię 13:0 i po kolejnych zagraniach Vucicia oraz Filipovicia wychodziła na prowadzenie! Na dwie minuty przed końcem po rzutach Sandersa i Joesaara jednak to przyjezdni byli jednak ponownie lepsi o pięć punktów. W końcówce Anwil kontrolował wydarzenia na parkiecie i ostatecznie zwyciężył 83:78.

Po 17 punktów dla gości zdobyli Amir Bell, Victor Sanders i Jakub Garbacz. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Mate Vucić - zdobył 11 punktów, 5 zbiórek i 5 asyst.

PLK.PL