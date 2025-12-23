Ultraofensywny mecz w polskiej lidze. Śląsk lepszy od drużyny ze stolicy

Goście od początku byli nastawieni bardzo ofensywnie, a po trójce Landriusa Hortona mieli sześć punktów przewagi. Mimo że Stefan Djordjević i Jakub Nizioł nawiązywali rywalizację, to ciągle zespół z Warszawy miał inicjatywę. Dopiero później przewagę wrocławianom dawał Issuf Sanon. Później świetnie radził sobie jednak Tahlik Chavez - dzięki niemu po 10 minutach było 28:32.

ZOBACZ TAKŻE: Wyjątkowy prezent dla kibiców. Zwycięstwo Arki w... 1. kolejce

W pewnym momencie drugiej kwarty Dziki zanotowały serię 0:9 i po kolejnych rzutach Soaresa oraz Hortona miały 10 punktów przewagi. Za odrabianie strat wzięli się Gray oraz Djordjević. Przyjezdni ciągle byli nie do zatrzymania w ataku. Po trójce Błażeja Kulikowskiego pierwsza połowa zakończyła się jednak wynikiem 50:54.

Zaraz po przerwie Noah Kirkwood i Jakub Nizioł dawali przewagę ekipie trenera Ainarsa Bagatskisa. Spotkanie było jednak bardzo wyrównane - Landrius Horton potrafił zmieniać sytuację. Wrocławianie zareagowali mimo tego serią 7:0 i po trafieniu Stefana Djordjevicia byli lepsi o pięć punktów. Później ta różnica wynosiła nawet dziewięć punktów. Grzegorz Kamiński trochę ją zmniejszał, ale dzięki Djordjeviciowi po 30 minutach było 82:76.

Od początku czwartej kwarty znowu rewelacyjnie radzili sobie Sanon i Gray, natomiast po trafieniu Djordjevicia przewaga wzrosła do 14 punktów. Zespół trenera Marco Legovicha nie potrafił już wrócić do meczu. WKS Śląsk kontrolował sytuację do samego końca i zwyciężył 109:100.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Kadre Gray z 23 punktami i 11 asystami. W ekipie gości wyróżniał się Landrius Horton - zdobył 27 punktów i 6 zbiórek.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - 1. kolejka

WKS Śląsk Wrocław – Dziki Warszawa 109:100 (28:32, 22:22, 32:22, 27:24)

Śląsk: Kadre Gray 23, Stefan Djordjevic 21, Noah Kirkwood 17, Issuf Sanon 12, Jakub Urbaniak 10, Jakub Nizioł 9, Angel Nunez 7, Błażej Kulikowski 4, Ajdin Penava 4, Aleksander Wiśniewski 2, Tymoteusz Sternicki 0;

Dziki: Landrius Horton 27, Rivaldo Soares 17, Tahlik Chavez 13, Bennett Vander Plas 12, Grzegorz Kamiński 10, Ody Oguama 9, Łukasz Frąckiewicz 8, Dontay Caruthers 4, Grzegorz Grochowski 0, Krzysztof Kempa 0, Michał Aleksandrowicz 0.

PLK.PL