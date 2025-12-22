Nowe rozgrywki coraz bliżej. NBA i FIBA uzgadniają szczegóły

Zgodnie z oczekiwaniami, liga zaoferuje zarówno stałe miejsca, jak i „ścieżkę kwalifikacyjną opartą na osiągnięciach” w ramach corocznej koszykarskiej Ligi Mistrzów lub turnieju kończącego sezon.

- Format ligi respektuje zasady europejskiego modelu sportowego, oferując każdemu ambitnemu klubowi na kontynencie uczciwą drogę na szczyt – powiedział sekretarz generalny FIBA Andreas Zagklis.

Wiele szczegółów dotyczących nowej ligi nie zostało jeszcze formalnie ustalonych, w tym data rozpoczęcia rozgrywek – docelowym terminem jest październik 2027 roku – oraz liczba drużyn, które wezmą udział w inauguracyjnym sezonie. Wśród modeli rozważanych przez NBA i FIBA znajduje się liga licząca 16 drużyn, z 12 „stałymi” miejscami i czterema pozostałymi dostępnymi w drodze kwalifikacji.

Obecnie wśród krajów zainteresowanych inicjatywą NBA-FIBA znajdują się Wielka Brytania (potencjalnymi miastami-gospodarzami są Londyn i Manchester), Francja (Paryż i Lyon), Hiszpania (Madryt i Barcelona), Włochy (Rzym i Mediolan), Niemcy (Monachium i Berlin), Grecja (Ateny) oraz Turcja (Stambuł).

W połowie stycznia kluby NBA rozegrają dwa mecze sezonu zasadniczego w Europie. Memphis Grizzlies i Orlando Magic spotkają się w Berlinie i Londynie.