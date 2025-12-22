Nowe rozgrywki coraz bliżej. NBA i FIBA uzgadniają szczegóły
Władze koszykarskich lig NBA i FIBA poinformowały, że w przyszłym miesiącu rozpoczną proces rozmów z drużynami i właścicielami klubów w sprawie nowej ligi w Europie. Początek tych rozgrywek planowany jest na koniec 2027 roku - podała stacja ESPN.
Zgodnie z oczekiwaniami, liga zaoferuje zarówno stałe miejsca, jak i „ścieżkę kwalifikacyjną opartą na osiągnięciach” w ramach corocznej koszykarskiej Ligi Mistrzów lub turnieju kończącego sezon.
- Format ligi respektuje zasady europejskiego modelu sportowego, oferując każdemu ambitnemu klubowi na kontynencie uczciwą drogę na szczyt – powiedział sekretarz generalny FIBA Andreas Zagklis.
Wiele szczegółów dotyczących nowej ligi nie zostało jeszcze formalnie ustalonych, w tym data rozpoczęcia rozgrywek – docelowym terminem jest październik 2027 roku – oraz liczba drużyn, które wezmą udział w inauguracyjnym sezonie. Wśród modeli rozważanych przez NBA i FIBA znajduje się liga licząca 16 drużyn, z 12 „stałymi” miejscami i czterema pozostałymi dostępnymi w drodze kwalifikacji.
Obecnie wśród krajów zainteresowanych inicjatywą NBA-FIBA znajdują się Wielka Brytania (potencjalnymi miastami-gospodarzami są Londyn i Manchester), Francja (Paryż i Lyon), Hiszpania (Madryt i Barcelona), Włochy (Rzym i Mediolan), Niemcy (Monachium i Berlin), Grecja (Ateny) oraz Turcja (Stambuł).
W połowie stycznia kluby NBA rozegrają dwa mecze sezonu zasadniczego w Europie. Memphis Grizzlies i Orlando Magic spotkają się w Berlinie i Londynie.