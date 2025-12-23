Wyjątkowy prezent dla kibiców. Zwycięstwo Arki w... 1. kolejce

Początek meczu był nerwowy po obu stronach, co przekładało się także na niski wynik. Po późniejszych akcjach Erala Penna i Chico Cartera goście mieli siedem punktów przewagi. Trójkami odpowiadali na to Luke Barrett oraz Kamil Łączyński. Penn ustalił wynik po 10 minutach na 11:14.

Zaraz na początku drugiej kwarty prowadzenie gdynianom dawał Courtney Ramey. Po rzucie z dystansu Łączyńskiego różnica wzrosła do ośmiu punktów. Kolejne zagranie Kresimira Ljubicicia oznaczało nawet 11 punktów przewagi. Wilczek i Penn byli w stanie powoli odrabiać straty. Aigars Skele zbliżał przyjezdnych na dwa punkty, ale Mike Okauru ustalił wynik pierwszej połowy na 38:33.

Po przerwie dzięki kolejnej trójce Kamila Łączyńskiego zespół trenera Mantasa Cesnauskisa był już lepszy o dziewięć punktów. Reagował na to Aigars Skele, ciągle utrzymując swoją drużynę w grze. Znowu do ofensywy włączył się jednak Mike Okauru, dając trochę spokoju gospodarzom. Po 30 minutach było 56:52.

Skele szybko w czwartej kwarcie doprowadzał do remisu. Po chwili ten sam zawodnik dawał ekipie trenera Robertsa Stelmahersa przewagę! Jarosław Zyskowski odpowiedział na to własną rewelacyjną serią 7:0 i przejął mecz! Od tego momentu gdynianie kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Ostatecznie AMW Arka zwyciężyła 74:66.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Jarosław Zyskowski z 24 punktami i 8 zbiórkami. W ekipie gości wyróżniał się Aigars Skele z 23 punktami i 4 zbiórkami.

ORLEN Basket Liga - 1. kolejka

AMW Arka Gdynia - Energa Czarni Słupsk 74:66 (11:14, 27:19, 18:19, 18:14)

AMW Arka: Jarosław Zyskowski 24, Mike Okauru 15, Kresimir Ljubicic 14, Kamil Łączyński 10, Luke Barrett 6, Courtney Ramey 3, Einaras Tubutis 1, Jakub Garbacz 1, Adam Hrycaniuk 0;

Energa Czarni: Aigars Skele 23, Eral Penn 15, Szymon Tomczak 11, Dominik Wilczek 9, Tim Lambrecht 2, Jorden Duffy 2, Chico Carter 2, Donovan Ivory 2, Michał Nowakowski 0, Jan Pluta 0.

