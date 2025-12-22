Zastal lepszy od Anwilu. 31 punktów Lewisa

Spotkanie na początku było bardzo wyrównane, a trójkami “wymieniali się” Eric Lockett i Conley Garrison. Nawet gdy po zagraniu Phila Fayne’a gospodarze byli lepsi o trzy punkty, to szybko do remisu doprowadzał Michał Kołodziej. AJ Slaughter starał się poprawiać sytuację przyjezdnych, ale Chavaughn Lewis ustalił wynik po 10 minutach na 26:24. W drugiej kwarcie Zastal uciekał na pięć punktów po kolejnych akcjach Lewisa. To nie był koniec, bo do ataku włączyli się jeszcze Cartier i Maughmer. Dzięki trójce Jakuba Szumerta różnica wzrosła aż do 15 punktów. Teraz włocławianie mieli sporo problemów, aby nawiązać rywalizację. Ostatecznie pierwsza połowa po trójce Lewisa zakończyła się wynikiem 53:39.

Po przerwie nadal aktywny był Chavaughn Lewis, a dzięki trójce Conleya Garrisona prowadzenie zespołu trenera Arkadiusza Miłoszewskiego wzrosło aż do 17 punktów. AJ Slaughter nie dawał za wygraną - jego rzuty z dystansu zmniejszyły straty do zaledwie siedmiu punktów. To nie był koniec - po zagraniu 2+1 Isaiaha Muciusa goście tracili zaledwie punkt. Po 30 minutach było 70:66. Lewis w czwartej kwarcie nadal był ważnym graczem, a zielonogórzanie potrafili uciekać znowu na osiem punktów. Nadzieję ekipie trenera Grzegorza Kożana dawał jeszcze ponownie Slaughter, ale to było ciągle za mało. Ostatecznie Zastal zwyciężył 91:82.

Chavaughn Lewis zdobył aż 31 punktów, 3 zbiórki i 3 przechwyty dla gospodarzy. W ekipie gości wyróżniał się AJ Slaughter z 20 punktami i 3 asystami.

Zastal Zielona Góra - Anwil Włocławek 91:82 (26:23, 27:16, 17:27, 21:16)

Zastal Zielona Góra: Chavaughn Lewis 31, Conley Garrison 15, Jayvon Maughmer 13, Phil Fayne 13, Andrzej Mazurczak 6, Patrick Cartier 6, Jakub Szumert 5, Krzysztof Sulima 2, Filip Matczak 0, Marcin Woroniecki 0.

Anwil Włocławek: A.J. Slaughter 20, Michał Michalak 13, Elvar Fridriksson 11, Nijal Pearson 10, Isaiah Mucius 9, Eric Lockett 8, Michał Kołodziej 7, Dawid Słupiński 2, Kacper Borowski 2.

