Rywalizacja o Pekao S.A. Puchar Polski po roku ponownie zawita do Sosnowca. W Arenie Sosnowiec - od 19 do 22 lutego - rozegrane zostaną: ćwierćfinały (po dwa w czwartek i piątek), półfinały (sobota) i finał (niedziela). Drużyny pokonane w ćwierćfinałach i półfinałach odpadną z rywalizacji. Ponadto w sobotę zobaczymy efektowne konkursy: Aerowatch Konkurs Rzutów za 3 Punkty oraz Pekao S.A. Konkurs Wsadów.

O trofeum walczyć będzie osiem najlepszych drużyn w tabeli ORLEN Basket Ligi po 15. kolejkach krajowych rozgrywek: WKS Śląsk Wrocław, AMW Arka Gdynia, Energa Trefl Sopot, King Szczecin, Legia Warszawa, Górnik Zamek Książ Wałbrzych, Zastal Zielona Góra oraz Dziki Warszawa.

Pary ćwierćfinałowe zostały rozlosowane 13 stycznia. Już w pierwszej z nich dojdzie do starcia drugiej i trzeciej siły obecnego sezonu - Energa Trefl Sopot zmierzy się z Legią Warszawa. W innym czwartkowym spotkaniu 1/4 finału AMW Arka Gdynia zagra z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych.

Dzień później zostaną rozegrane kolejne dwa ćwierćfinały. Obydwa powinny być wyrównane i przynieść sporo emocji. Najpierw Śląsk Wrocław podejmie Dziki Warszawa, a wieczorem lider Orlen Basket Ligi - King Szczecin powalczy o półfinał z Zastalem Zielona Góra.

Sobota to już prawdziwa uczta dla fanów polskiej koszykówki. Nasze transmisje rozpoczniemy od studia o godzinie 14:00, a następnie pokażemy pierwszą rywalizację półfinałową. Przed drugim półfinałem odbędą się konkursy wsadów i rzutów za trzy punkty. Finał Pekao S.A. Pucharu Polski rozegrany zostanie w niedzielę o 17:30.

W finale poprzedniej edycji rozgrywek Górnik Zamek Książ Wałbrzych pokonał King Szczecin 80:78, a MVP turnieju został Toddrick Gotcher. W Pekao S.A Konkursie Wsadów triumfował Artur Łabinowicz, koszykarz Zastalu Zielona Góra, a w Aerowatch Konkursie Rzutów za 3 Punkty najlepszy był Adam Waczyński, zawodnik WKS Śląska Wrocław.

Transmisje meczów Pekao S.A. Pucharu Polski w koszykówce:

2026-02-19: Energa Trefl Sopot - Legia Warszawa (czwartek, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-02-19: AMW Arka Gdynia - Górnik Zamek Książ Wałbrzych (czwartek, godzina 20.20; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-02-20: WKS Śląsk Wrocław - Dziki Warszawa (piątek, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport 3, Polsat Sport Extra 4)

2026-02-20: King Szczecin - Zastal Zielona Góra (piątek, godzina 20.20; transmisja – Polsat Sport 3, Polsat Sport Extra 4)

2026-02-21: Studio (sobota, godzina 14.00; transmisja - Polsat Sport 2)

2026-02-21: Pierwszy półfinał (sobota, godzina 14.50; transmisja - Polsat Sport 2)

2026-02-21: Konkurs wsadów (sobota, godzina 17.00; transmisja - Polsat Sport 2)

2026-02-21: Konkurs rzutów za trzy punkty (sobota, godzina 17.30; transmisja - Polsat Sport 2)

2026-02-21: Drugi półfinał (sobota, godzina 18.50; transmisja - Polsat Sport 3)

2026-02-22: Studio (niedziela, godzina 16.30; transmisja - Polsat Sport 3)

2026-02-22: Finał (niedziela, godzina 17.30; transmisja - Polsat Sport 3)

