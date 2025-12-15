Zdecydowane zwycięstwo Śląska na koniec kolejki

Zdecydowanie lepiej w to spotkanie weszli gospodarze, którzy po trójce Jakuba Urbaniaka prowadzili 7:0. Po kolejnych zagraniach w wykonaniu chociażby Noaha Kirkwooda różnica rosła. Dzięki trójce Angela Nuneza wynosiła ona już 15 punktów. Słupszczanie mieli teraz spore problemy z nawiązaniem rywalizacji - nie potrafili grać na odpowiednim poziomie w ataku. Po 10 minutach było 28:9.

Dopiero w drugiej kwarcie lekko grę Energa Czarnych ożywili Szymon Tomczak i Michał Nowakowski. Wrocławianie ciągle byli jednak drużyną zdecydowanie lepszą, bo aktywni byli chociażby Kadre Gray i Aleksander Wiśniewski. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 46:34.

Po przerwie zespół trenera Ainarsa Bagatskisa dość szybko uciekał znowu na 18 punktów po akcjach Stefana Djordjevicia i Jakuba Urbaniaka. Straty starali się jeszcze zmniejszać Earl Penn oraz Jorden Duffy, ale wrocławianie mieli sytuację pod całkowitą kontrolą. Podkreślały to rzuty z dystansu Kadre Graya i Angela Nuneza - po nich było 64:48 po 30 minutach.

Czwarta kwarta już niewiele zmieniała, bo zespół trenera Robertsa Stelmahersa nie był w stanie zanotować ofensywnego zrywu, który zniwelowałby różnicę. Po późniejszej trójce Błażeja Czerniewicza przewaga gospodarzy wzrosła nawet do 22 punktów. Ostatecznie WKS Śląsk zwyciężył 87:64.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Kadre Gray z 18 punktami, 6 zbiórkami i 5 asystami. W ekipie gości wyróżniał się Jorden Duffy - zdobył 15 punktów i 4 asysty.

Śląsk Wrocław – Energa Czarni Słupsk 87:64 (28:9, 18:25, 18:14, 23:16).

Śląsk Wrocław: Kadre Gray 18, Jakub Urbaniak 15, Angel Nunez 13, Noah Kirkwood 11, Jakub Nizioł 8, Aleksander Wiśniewski 7, Błażej Kulikowski 5, Błażej Czerniewicz 4, Ajdin Penava 3, Stefan Djordjevic 3, Tymoteusz Sternicki 0.

Energa Czarni Słupsk: Jorden Duffy 15, Szymon Tomczak 13, Chico Carter 11, Eral Penn 9, Michał Nowakowski 7, Donovan Ivory 5, Dominik Wilczek 2, Cezary Zabrocki 2, Jan Pluta 0, Aigars Skele 0, Tim Lambrecht 0.

PLK.pl