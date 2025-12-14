Niespodzianki nie było. Anwil lepszy od beniaminka

Z większą energią to spotkanie rozpoczęli goście, którzy po wsadzie Jana Wójcika prowadzili 1:6. Straty odrabiali obwodowi: Elvar Fridriksson, Eric Locket czy AJ Slaughter. Dopiero jednak po późniejszych rzutach wolnych Kacpra Borowskiego Anwil zdobywał przewagę. W ostatniej akcji trójkę trafił też jednak Maurice Watson, a to oznaczało, że po 10 minutach Miasto Szkła było lepsze - 18:20.

W drugiej kwarcie dość szybko włocławianie budowali różnicę na swoją korzyść. Bardzo dobrze prezentował się Dawid Słupiński, a po rzucie z dystansu Locketta mieli siedem punktów przewagi. Ekipa z Krosna się nie poddawała i dość szybko do remisu doprowadził Leemet Bockler. Znowu odpowiadał na to świetnie Slaughter, a gospodarze byli na prowadzeniu. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 52:47.

Po przerwie Michał Michalak dość szybko dawał nawet dziewięć punktów przewagi ekipie trenera Grzegorza Kożana. Później do ofensywy włączył się także Dawid Słupiński, a różnica wzrosła do 14 punktów. Straty jeszcze starali się zmniejszać Maurice Watson i Tre Jackson, ale teraz było to już bardzo trudne. Ostatecznie po 30 minutach było 79:65.

W czwartej kwarcie drużyna trenera Marosa Kovacika starała się jeszcze walczyć o lepszy wynik. Po akcji 2+1 Leemeta Bocklera zbliżyła się jeszcze na 10 punktów. Błyskawicznie zareagowali na to jeszcze Michalak oraz Slaughter, więc wszystko wracało do "normy". W samej końcówce Miasto Szkła zmniejszyło straty jeszcze do pięciu punktów po rzutach Watsona i Jacksona. Ostatecznie Anwil wygrał jednak 99:93.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Michał Michalak z 18 punktami, 4 zbiórkami i 4 asystami. Maurice Watson zdobył dla gości 18 punktów i 9 asyst.

ORLEN Basket Liga - 11. kolejka

Anwil Włocławek - Miasto Szkła Krosno 99:93 (18:20, 34:27, 27:18, 20:28)

Anwil: Michał Michalak 18, Elvar Fridriksson 16, Eric Lockett 13, Michał Kołodziej 12, A.J. Slaughter 11, Isaiah Mucius 11, Dawid Słupiński 10, Kacper Borowski 6, Bartosz Łazarski 2, Nijal Pearson 0;

Miasto Szkła: Maurice Watson 18, Leemet Bockler 16, Michał Jankowski 14, Charles Jackson III 14, Ivica Radic 11, Jarrett Hensley 10, Jan Wójcik 4, Hubert Łałak 3, Jan Góreńczyk 2, Przemysław Wrona 1, Michał Chrabota 0.

