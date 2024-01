Kolejne doniesienia w sprawie przyszłości Mbappe. To byłby szok!

Kylian Mbappe od bardzo długiego czasu jest łączony z dwoma klubami. W grę bowiem wchodzi kontynuowanie przez francuskiego napastnika kariery w Paris Saint-Germain lub przenosiny do Realu Madryt. Jak donoszą zagraniczne media, w walce o pozyskanie mistrza świata z 2018 roku wciąż pozostaje Liverpool. Taki transfer byłby niewątpliwie szokujący.

Mbappe pod koniec 2023 roku skończył 25 lat i jest piłkarzem PSG od 2018 roku. Od dłuższego czasu nie brakuje nieustannych doniesień medialnych dotyczących jego przyszłości. Jego kontrakt z PSG jest ważny do czerwca tego roku, a to rodzi szereg spekulacji na temat jego przynależności klubowej.

Dotychczas Mbappe najmocniej był łączony z Realem Madryt, ale już wielokrotnie pisaliśmy, że działacze "Królewskich" z Florentino Perezem na czele mają powoli dojść opieszałości Francuza w kontekście podjęcia decyzji. Mówi się, że prezydent Realu dał czas Mbappe do końca minionego roku na określenie swojej przyszłości.

Drugi ze scenariuszów mówi, że Mbappe przedłuży umowę z PSG, ale nie będzie to wieloletni, a dwuletni kontrakt, tak aby Francuz jeszcze przed 30. rokiem życia mógł pozwolić sobie na spektakularny transfer. Byłby to niejako kompromis na linii zawodnik - klub ze stolicy Francji. W pewnym momencie relacje obu stron były bardzo napięte.

Chcieli na tym skorzystać szejkowie z Arabii Saudyjskiej, dla których pozyskanie Mbappe byłoby niejako "wisienką na torcie" w kontekście spektakularnych transferów piłkarzy z Europy. W przeciwieństwie do Cristiano Ronaldo czy Karima Benzemy, którzy najlepsze lata kariery mają już za sobą, ściągnięcie Mbappe u szczytu formy byłoby czymś kosmicznym. Temat ten spalił jednak na panewce, co wyraźnie dał do zrozumienia sam zainteresowany.

W kontekście Mbappe rzadko mówiło się o innych scenariuszach niż powyższe. Tymczasem "Le Parisien" donosi, że poważnym graczem, aby zakontraktować 25-latka jest Liverpool. "The Reds" mieliby skorzystać na coraz bardziej agresywnej polityce Realu Madryt, który ostro naciska Mbappe, aby ten w końcu określił się, co do swojej przyszłości. Angielski gigant bacznie przygląda się temu z boku i może wskoczyć w buty "Los Blancos".

Pozyskanie Mbappe przez Liverpool byłby niesamowitym zwrotem akcji i absolutnym szokiem transferowym. Wydaje się, że sam zainteresowany z chęcią spróbowałby swoich sił w Premier League. Nie od dziś wiadomo bowiem, że gra w lidze francuskiej niejako uniemożliwia mu walkę m.in. o Złotą Piłkę. A i w Lidze Mistrzów ekipa PSG nie radzi sobie najlepiej.