Zrobili to! Świątek i Hurkacz wywalczyli awans w United Cup

Polska pokonała Hiszpanię w ostatnim meczu fazy grupowej United Cup. Iga Świątek i Hubert Hurkacz bez straty gema wygrali spotkanie w mikście i triumfowali w całym starciu 2:1. Dzięki temu Biało-Czerwoni wywalczyli awans do kolejnej rundy.

W poniedziałek Hurkacz rozpoczął mecz od przegranej z Alejandro Davidovichem Fokiną (1:2). Następnie do akcji weszła Świątek, która bez straty seta wygrała z Sarą Sorribes Tormo. O tym, kto wygra spotkanie Polska - Hiszpania, zdecydował mikst, w którym zmierzyli się Świątek i Hurkacz oraz Davidovich Fokina i Sorribes Tormo. Górą okazali się Biało-Czerwoni, nie tracąc ani jednego gema i wygrywając 2:0.



ZOBACZ TAKŻE: Wyniki United Cup

Wcześniej w grupie A Polska wygrała z Brazylią. Ekipę Canarinhos ograli również Hiszpanie. Tym samym polska kadra triumfowała w fazie grupowej i wywalczyła awans do dalszego etapu.

Ćwierćfinały wystartują 3 stycznia i będą rozgrywane w Perth oraz Sydney. Dopiero od półfinału całe rozgrywki przeniosą się do miasta gospodarza igrzysk olimpijskich z 2000 roku.

Polska zmierzy się w ćwierćfinale z najlepszym zespołem z drugiego miejsca zmagań w Perth. Jeśli okaże się, że najlepszym zespołem z drugiego miejsca będzie występująca z Polską w grupie A Hiszpania, wówczas do drabinki w to miejsce wejdzie zwycięzca grupy E (Chiny, Serbia lub Czechy), a drużyna z drugiego miejsca z najlepszym bilansem w Perth zagra z wygranym grupy C (USA, Wielka Brytania lub Australia).

Iga Świątek/Hubert Hurkacz - Sara Sorribes Tormo/Alejandro Davidovich Fokina 6:0, 6:0

BS, Polsat Sport, PAP