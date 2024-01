"Oszalał! Nieprawdopodobny numer". Bohater meczu PlusLigi zadziwił komentatorów (WIDEO)

- Szalony gość - tak komentator Polsatu Sport Jakub Bednaruk skomentował zachowanie zawodnika Enei Czarnych Radom Nikoli Meljanaca, który po zwycięstwie swojej drużyny nad Barkomem Każany Lwów pobiegł na trybuny, by cieszyć się z wygranej razem z kibicami.

Dla ostatniej drużyny PlusLigi to nie był po prostu zwycięski mecz. Radomianie triumfowali we własnej hali po raz pierwszy od 11 grudnia 2021 roku. Od tego czasu przegrali u siebie 29 kolejnych spotkań.

Po 752 dniach Enea Czarni wreszcie odczarowali halę przy ulicy Struga 63. We wtorek pokonali Barkom Każany 3:1. Duży wkład przełamanie klątwy miał właśnie Meljanac, który zdobył w całym spotkaniu 24 punkty i otrzymał tytuł MVP.

Zaraz po ostatniej piłce Serb nie cieszył się z wygranej razem z kibicami, a od razu popędził do kibiców Enei Czarnych. - A ten gdzie pobiegł? - dziwił się komentujący spotkanie Bednaruk, widząc Meljanaca zmierzającego na trybuny radomskiej hali. Atakujący drużyny trenera Waldo Kantora wszedł do sektora pełnego fanów radomskiej drużyny i razem z nimi świętował przełomowe zwycięstw.

- Oszalał! Pobiegł do kibiców do młyna. Nieprawdopodobny numer. To jest szalony gość - śmiał się Bednaruk.

Dla Enei Czarnych to również pierwsza wygrana pod wodzą trenera Kantora i drugie w całym sezonie. Radomianie wciąż są na ostatnim miejscu w tabeli PlusLigi (2 wygrane, 12 porażek). Barkom Każany z dorobkiem pięciu wygranych i dziewięciu przegranych zajmuje 12. pozycję.

GW, Polsat Sport