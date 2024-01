Wiemy, z kim zagrają Polacy w ćwierćfinale United Cup

We wtorek 2 stycznia Serbia pokonała Czechy, tym samym zapewniając sobie awans do ćwierćfinału imprezy. Novak Djoković i ekipa w kolejnej rundzie rywalizacji zmierzą się z gospodarzami turnieju - Australią. Dzięki temu wiadomo, z kim o półfinał powalczą podopieczni Tomasza Wiktorowskiego.

Warto przypomnieć, że Polacy wygrali swoje oba dotychczasowe mecze, dzięki czemu zapewnili sobie awans do kolejnego etapu rywalizacji. We wtorek okazało się, z kim Biało-Czerwoni będą toczyć bój o awans do kolejnej rundy. Ekipa znad Wisły zmierzy się z narodową drużyną Chin, która rywalizowała w Perth w grupie E i do ćwierćfinału awansowała jako najlepsza drużyna z drugich miejsc w tym mieście.

Oprócz Igi Świątek i Huberta Hurkacz Polskę na turnieju w Australii reprezentują również Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski i Jan Zieliński. Natomiast w drużynie z Chin występują Qinwen Zheng, Xiaodi You, Zhang Zhizhen, Yunchaokete Bu oraz Fajing Sun.

W United Cup 18 zespołów podzielono na sześć grup po trzy ekipy. Grupy A (z Polską), C i E rywalizowały w Perth, pozostałe - w Sydney. Zwycięzcy awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. W poprzedniej edycji United Cup Polska dotarła do półfinału, w którym przegrała z USA.

Kolejne mecze reprezentacji Polski na United Cup odbędą się w nocy z wtoku na środę czasu polskiego.

AA, Polsat Sport, PAP