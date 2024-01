Iga Świątek rozbiła bank! Tyle już zarobiła w United Cup!

Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz znakomicie spisują się w zmaganiach United Cup. W poniedziałek oboje wygrali arcyważne starcie w mikście, w którym zmierzyli się z Alejandro Davidovichem Fokiną oraz Sarą Sorribes Tormo. Dzięki temu awansowali do ćwierćfinału. A to wiąże się ze sporymi profitami.

Zawodnicy z czołówki rankingu ATP oraz WTA biorący udział w zmaganiach United Cup mogą liczyć na bardzo wysokie gratyfikacje. Mowa o premiach w wysokości 200 tysięcy dolarów! Pozostałe apanaże są zależne od rezultatów osiąganych na korcie. Tutaj lepiej wypada Świątek, która wygrała dwa mecze w singlu, przez co zwiększyła swój stan konta o ponad 276 tysięcy dolarów, czyli ponad milion złotych!

Oczywiście Świątek i Hurkacz otrzymują również pokaźne wynagrodzenia za grę w mikście. Wygrywając dwa spotkania dostali ponad 14 tysięcy dolarów.

Awans do ćwierćfinału oznacza szansę na kolejne zarobki. Wygrana w nim to premia w granicy 70 tysięcy dolarów! Półfinał to już ponad 130 tysięcy dolarów, a ewentualny triumf w finale to możliwość zgarnięcia ponad 250 tysięcy dolarów!

Polski duet awansował do ćwierćfinału po tym jak pokonał w fazie grupowej Hiszpanię. Co prawda najpierw Hurkacz uległ Davidovichowi Fokinie, ale potem Świątek wyrównała stan rywalizacji pokonując Sorribes Tormo. W decydującym meczu polski duet wygrał z Hiszpanami, wcześniej będąc lepszym od Brazylijczyków.

Ćwierćfinały zaplanowane zostały na 3 stycznia.