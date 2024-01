To byłby transferowy hit! Legendarny klub chce kolejnego polskiego siatkarza

To byłby zdecydowanie transferowy hit sezonu! Mowa o potencjalnym odejściu Aleksandra Śliwki z Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Polski przyjmujący zdobył z polskim klubem praktycznie wszystkie możliwe trofea, a w ostatnim czasie stał się również jednym z liderów reprezentacji Polski. Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu notowania Śliwki powinny wzrosnąć jeszcze bardziej, a to oznacza jeszcze więcej możliwości transferowych dla tego zawodnika.

Kierunków na rynku jest wiele. Sporo mówiło się o odejściu do Japonii i byłaby to oferta nie tylko atrakcyjna sportowo, biorąc pod uwagę rosnący poziom siatkówki w "Kraju Kwitnącej Wiśni", ale również finansowo. W grze pojawił się jednak kolejny podmiot skłonny zatrudnić Śliwkę i byłby to jeden z najlepszych klubów świata.



Mowa o Sir Safety Perugii, która rokrocznie ściąga w swoje szeregi gwiazdy światowego formatu, ale zazwyczaj efekty są mizerne. Dość wspomnieć, że w składzie drużyny prowadzonej przez Angelo Lorenzettiego występują Simone Gianelli, Wilfredo Leon, Ołeh Płotnicki czy Kamil Semeniuk, a w zeszłym sezonie Perugia zakończyła sezon bez żadnego trofeum.



Jednym z argumentów przemawiających za pozyskaniem Śliwki byłaby właśnie próba odtworzenia przekątnej ze Śliwką i Semeniukiem na przyjęciu. Ten duet wspólnie poprowadził ZAKSĘ do dwóch złotych medali Ligi Mistrzów, a które to złoto stanowi ogromne marzenie prezesa klubu Gino Sirciego.



Z drugiej strony informacje o zainteresowaniu Śliwką mogą stanowić grę negocjacyjną między wspomnianym Sircim, a aktualnym przyjmującym klubu Wilfredo Leonem. Polski przyjmujący boryka się z kłopotami zdrowotnymi w ostatnim czasie i nie daje włoskiej ekipie tyle, ile od niego oczekiwano. Jak informuje "La Gazzetta dello Sport" przesądzone ma być właśnie odejście Leona w nowym sezonie.

