Znamy skład piłkarzy ręcznych na ostatniej prostej przed mistrzostwami Europy

Trener reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych Marcin Lijewski przed wylotem na turniej do hiszpańskiego Granollers podał 19-osobowy skład. Będzie to już ostatni etap przygotowań przed mistrzostwami Europy, których gospodarzem będą Niemcy.

Pierwsze treningi kadry w nowym roku, w Legionowie, były poświęcone obronie 6:0 i wysuniętej defensywie. Zajęcia kończyły się "gierkami" w małych grupach.

- Największy problem mamy z kolanem Szymona Sićki. Z kolei Kamil Syprzak we wtorek rano trenował, ale wieczorem musiał odpuścić z uwagi na powracający ból stopy - powiedział Lijewski.

Szkoleniowiec zaznaczył, że Sićko pojedzie z drużyną do Hiszpanii, ale wcale nie jest powiedziane, że zagra w Euro. Z "20", która zebrała się w Nowy Rok wypadł środkowy rozgrywający Piotr Jędraszczyk. On też uskarża się na zdrowie (ma lekki uraz przywodziciela), ale cały czas walczy o pozycję w zespole na ME z Arkadiuszem Ossowskim.

- W turnieju w Granollers dalej będziemy się zgrywali, szukali tempa gry i nabierali pewności siebie - dodał.

W środę biało-czerwoni trenować będą już w Hiszpanii. Na godziny popołudniowe Polacy mają zaplanowany wylot do Barcelony, skąd czeka ich transfer do oddalonego o niespełna 30 kilometrów Granollers.

Towarzyskie granie w Hiszpanii rozpocznie się w czwartek 4 stycznia. Tego dnia o godz. 18.00 reprezentacja Polski zmierzy się z Hiszpanią. W kolejnych dniach Polacy zagrają z Serbią i Słowacją, a mecze zaplanowane są odpowiednio na godz. 17.45 i 16.45.

W fazie grupowej ME, w grupie D Polacy zmierzą się w Berlinie z Norwegią (11 stycznia), Słowenią (13 stycznia) i Wyspami Owczymi (15 stycznia). Dwa najlepsze zespoły awansują do dalszej fazy turnieju.

Skład reprezentacji Polski na turniej w Granollers:

bramkarze: Mateusz Kornecki (ThSV Eisenach/Niemcy), Adam Morawski (MT Melsungen/Niemcy), Jakub Skrzyniarz (Bidasoa Irun/Hiszpania),

rozgrywający: Jakub Powarzyński (Energa Wybrzeże Gdańsk), Michał Olejniczak, Szymon Sićko (obaj Industria Kielce), Arkadiusz Ossowski (HSC 2000 Coburg/Niemcy), Paweł Paterek (KGHM Chrobry Głogów), Ariel Pietrasik (Kadetten Schaffhausen/Szwajcaria), Damian Przytuła (Górnik Zabrze);

obrotowi: Bartłomiej Bis (HSC 2000 Coburg), Dawid Dawydzik (Orlen Wisła Płock), Maciej Gębala (SC DHfK Lipsk), Kamil Syprzak (Paris Saint-Germain);

skrzydłowi: Mikołaj Czapliński (C.D. Torrebalonmano/Hiszpania), Michał Daszek (Orlen Wisła), Mateusz Kosmala (MMTS Kwidzyn), Jakub Szyszko (Górnik), Przemysław Urbaniak (Arged Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp.).

KP, PAP