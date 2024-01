Zawodnicy Las Palmas znajdują się na dziesiątym miejscu tabeli La Liga. Siedem wygranych, cztery remisy i siedem przegranych pozwoliło im na zgromadzenie dwudziestu pięciu punktów. Do ósmej Valencii tracą tylko jedno punkt. Kibice ostatnie zwycięstwo swojego klubu na Estadio de Gran Canaria mogli zobaczyć na początku grudnia przeciwko Getafe (2:0). Potem Las Palmas wygrało dwa razy na wyjeździe (raz w Pucharze Króla), raz u siebie zremisowało z Cadiz 1:1 i w ostatnim meczu 2023 roku zostało pokonane w Bilbao przez Athletic 1:0.

FC Barcelona przed starciem z Las Palmas zajmuje czwarte miejsce w lidze hiszpańskiej - ma tyle samo punktów (38) co Atletico Madryt, do drugiej Girony i pierwszego Realu Madryt traci po siedem "oczek". W osiemnastej kolejce La Liga "Blaugrana" po zaciętym meczu pokonała Almerię 3:2. W trzecim golu dla Barcelony brał udział Robert Lewandowski, który asystował Sergiemu Roberto. W kadrze na mecz z Las Palams po raz pierwszy znalazł się nowy nabytek "Barcy" Vitor Roque, jednak przy jego nazwisku znajduje się adnotacja, iż oczekuje on na rejestrację.

Relacja i wynik na żywo meczu Las Palmas - FC Barcelona od 21:30 na Polsatsport.pl.

KZ, Polsat Sport