Reprezentant kraju wrócił do polskiego klubu!

Reprezentant Słowenii 30-letni Ziga Dimec wraca do zespołu Anwilu Włocławek, który jest obecnie liderem tabeli ekstraklasy koszykarzy - poinformował klub. Słoweński środkowy, mistrz Europy i olimpijczyk z Tokio, w sezonie 2021/22 wystąpił w 27 spotkaniach drużyny z Kujaw.

Miał średnio 10,5 punktu oraz 4,9 zbiórki i zdobył z Anwilem brązowy medal MP. Z polskiej ligi trafił do japońskiej - do ekipy Nishinomiya Storks. Ostatnio grał w II lidze tureckiej (Mersin BBGSK).

ZOBACZ TAKŻE: Transfer do klubu z Warszawy!

Przemysław Frasunkiewicz, trener Anwilu (bilans 14-1), uznał, że solidnie prezentujący się środkowy będzie cennym wzmocnieniem zespołu.

- Silny, nieustępliwy, stawiający świetne zasłony, dobrze kończący akcje w pomalowanym… Gdy dołączył do nas dwa lata temu, to zalepił pewne luki i pozwolił rozszerzyć nasz repertuar. Uznaliśmy, że potrzebujemy wzmocnienia strefy podkoszowej, dołożenia m.in. gabarytu i mięśni, ale też, a raczej przede wszystkim, jakości. Kto jak kto, ale Ziga ma wszystkie te rzeczy. Dużą zaletą jest fakt, że Słoweniec zna naszą taktykę i zasady ofensywno-defensywne, więc proces adaptacji powinien przebiec sprawnie - na tym etapie sezonu to bardzo ważna kwestia - powiedział Frasunkiewicz na stronie kkwloclawek.pl.

Słoweńska panda powraca! 🇸🇮🐼



Siła, inteligencja i doświadczenie - Žiga Dimec w Anwilu 💪



WIĘCEJ INFORMACJI I CYTATY⤵️https://t.co/04C3qVAlR9#plkpl pic.twitter.com/1T1Tm17eYh — Klub Koszykówki Włocławek (@Anwil_official) January 4, 2024

Dimec był także uczestnikiem Eurobasketu 2022, w którym Polacy pokonali w ćwierćfinale właśnie Słowenię, czyli obrońcę tytułu. Zagrał także w mistrzostwach globu w 2023 r. - tam jego drużyna narodowa uplasowała się na siódmym miejscu.

BS, PAP