"Tak przerażonego nie widziałam nigdy! Naprawdę". Żona Kubackiego w odważnych słowach

Za nami już sylwestrowo-noworoczne szaleństwa. Od kilkunastu lat nieodłącznym elementem obchodów zakończenia roku i powitania nowego jest puszczanie fajerwerków, które rozbłyskują na niebie, tworząc kolorowe obrazy. Co dla jednych jest piękne i cieszy wzrok dla drugich jest przekleństwem i powoduje ataki paniki. Do tych negatywnych "emocji fajerwerkowych" nawiązała Marta Kubacka, żona Dawida Kubackiego.

Ilu na świecie zwolenników, tylu i przeciwników obchodzenia sylwestra w towarzystwie fajerwerków. Dość sceptycznie do takiego sposobu świętowania podchodzi żona Dawida Kubackiego. Marta Kubacka opublikowała we wtorek filmik, na którym jej pies nerwowo drapie szybę okienną i chce się dostać do domu, bo ktoś właśnie rozpoczął strzelanie fajerwerkami.

"Sylwester, a raczej świętowanie jest JEDNĄ noc w ciągu CAŁEGO roku. Do tej jednej nocy jesteśmy w stanie przygotować nasze zwierzęta. Ale po co strzelać fajerwerkami dwa dni przed i dwa dni po?" - zapytała na Instagramie Kubacka.

Żona polskiego skoczka zauważa również, że używanie petard może wpłynąć negatywnie nie tylko na zachowanie i nastrój zwierząt, ale zagrożone mogą być także dzieci.

"Ktoś może zada pytanie, czy nie boję się o to jak zareagują moje dzieci, skoro tak bronię zwierzęta. Owszem też bałam się o to, jak zareaguje mała Maja, bo to jej pierwszy sylwester. A uwierzcie, bałam się o nią najbardziej. Chwała Bogu ma sen po tacie i nie musiałam interweniować. Zuzia również, ale tu byłam snu tatusiowego pewna" - napisała.

Kubacka nie zakazuje ludziom używania fajerwerków i świętowania sylwestra - apeluje, aby jednak zachować zdrowy rozsądek i strzelać tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne.

"Nie mówię używajcie lub nie używajcie. Róbcie to z głową wtedy, kiedy jesteśmy wstanie przygotować na to swoje czworonogi. Berniego tak przerażonego nie widziałam nigdy! Naprawdę" - zaapelowała żona Dawida Kubackiego.

Pod postem Marty Kubackiej pojawiły się komentarze popierające jej zdanie, ale również takie, które ją skrytykowały.

KZ, Polsat Sport