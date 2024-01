Świątek i Hurkacz walczą o finał United Cup. "Polacy są faworytem"

Polacy są już tylko o krok od finału rozgrywanego w Australii turnieju. W fazie grupowej nasi reprezentanci pokonali 3:0 Brazylię oraz 2:1 Hiszpanię, a w ćwierćfinale bez straty punktu zwyciężyli z Chinami (3:0).

Teraz na drodze naszej drużyny staje ekipa Francji, która podobnie jak nasza ekipa pokazuje się w United Cup z bardzo dobrej strony. W grupie Francuzi wygrali z Niemcami (2:1) i Włochami (3:0), a w 1/4 finału wyeliminowali Norwegię (2:1).

ZOBACZ TAKŻE: To on był najlepszym polskim sportowcem 2023 roku zdaniem Igi Świątek

Sobotni półfinał zacznie się od meczu Huberta Hurkacza (ATP 9) z Adrianem Mannarino, 22. zawodnikiem światowego rankingu. Spotkanie ma się rozpocząć 30 minut po północy polskiego czasu. Następnie na kort wyjdą Świątek (WTA 1) i sklasyfikowana w kobiecym rankingu na 20. pozycji Caroline Garcia. Z kolei w meczu miksta Świątek i Hurkacz zagrają z Garcią oraz Edouardem Rogerem-Vasselinem.

Zdaniem Dawida Olejniczaka Biało-Czerwonych czeka w sobotę trudne spotkanie. - Caroline Garcia to uznana marka. Adrian Mannarino może nie jest pierwszoplanowym zawodnikiem, ale jest bardzo doświadczony i gra inaczej niż większość czołowych tenisistów świata. Hurkacz grał z nim czterokrotnie, dwa razy wygrał i dwa razy przegrał, więc to też nie będzie dla niego łatwy mecz, grany "do jednej bramki" - mówi komentator i ekspert Polsatu Sport.

- Uważam, że Polacy są faworytem, natomiast na pewno nie będzie łatwo - dodaje Olejniczak. - Iga Świątek jest faworytką meczu z Garcią. Hubert Hurkacz też jest faworytem z Adrianem Mannarino. Jednak Francuzi się nie położą i nie przegrają tych meczów już w szatni.

Szykuję się na trudne spotkania, ale jakoś jestem dziwnie dobrej myśli - kończy komentator Polsatu Sport.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Półfinały i niedzielny finał odbędą się w Sydney.

Kiedy mecz Polska - Francja w półfinale United Cup? O której godzinie?

Polska w półfinale United Cup swój mecz rozegra w nocy z piątku 5 stycznia na sobotę 6 stycznia. Początek rywalizacji z Francją o godzinie 0:30. Transmisja w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

Polska - Francja: Hubert Hurkacz - Adrian Mannarino - godz. 00:30 (Polsat Sport)

Polska - Francja: Iga Świątek - Caroline Garcia - godz. 2:30 (Polsat Sport)

Polska - Francja: mecz gry mieszanej - godz. 4:30 (Polsat Sport)

GW, Polsat Sport