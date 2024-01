Gala Mistrzów Sportu. Transmisja TV i stream online. Kiedy transmisja?

Wydarzenie transmitowane przez Polsat i Polsat Sport będzie uroczystym zwieńczeniem 89. edycji Plebiscytu Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca Polski.

Tradycyjnie rozgrzewką przed Galą Mistrzów Sportu będzie studio Polsatu Sport, które pracę rozpocznie już o godzinie 19:00. Wśród gości Przemysława Iwańczyka i Pauliny Czarnoty-Bojarskiej znajdą się najważniejsi przedstawiciele polskiego sportu, którzy do ostatnich chwil będą typować potencjalne wyniki Plebiscytu. Równolegle pracować będzie zespół reporterski Polsatu Sport. Marcin Lepa, Aleksandra Szutenberg oraz Bożena Pieczko porozmawiają z głównymi bohaterami sobotniego wieczoru, a więc sportowcami nominowanymi w Plebiscycie.

O godzinie 20:00 w Polsacie Sport oraz głównym Polsacie ruszy transmisja z Gali Mistrzów Sportu. Gospodarzami wydarzenia będą Paulina Chylewska i Jerzy Mielewski oraz Aldona Marciniak i Łukasz Kadziewicz. Zanim widzowie poznają nazwisko Najlepszego Sportowca Polski 2023 roku, przyznanych zostanie szereg wyróżnień takich jak, Trener Roku, Drużyna Roku, Sportowe Wydarzenie Roku czy Superczempion, którym nagradzane są nie tylko wybitne osiągnięcia, ale także wyjątkowa postawa. Organizatorzy Gali Mistrzów Sportu dbają o to, by każda edycja tego prestiżowego wydarzenia, przynosiła coś nowego. W niezwykle ważnym roku, w którym odbędą się letnie igrzyska olimpijskie, nie mogło zatem zabraknąć specjalnej kategorii „Nadzieja Olimpijska Paryż 2024”. Tradycyjnie ten szczególny sportowy wieczór swoimi występami uświetnią gwiazdy polskiej sceny muzycznej. W sobotę 6 stycznia widzom Gali Mistrzów Sportu towarzyszyć będą artyści – Natalia Szroeder oraz Krzysztof Zalewski, którzy przygotowali coś specjalnie na tę okazję.

W gronie kandydatów do tytułu Najlepszego Sportowca Polski 2023 roku znaleźli się przedstawiciele kilkunastu dyscyplin. Magdalena Stysiak oraz Aleksander Śliwka to gwiazdy żeńskiej i męskiej Reprezentacji Polski w siatkówce. Obydwie nasze drużyny narodowe zakwalifikowały się na igrzyska olimpijskie, co ostatni raz miało miejsce 16 lat temu. Dodatkowo nasi siatkarze sięgnęli po Mistrzostwo Europy oraz złoto Ligi Narodów, a siatkarki wywalczyły w Lidze Narodów brązowe medale. Miniony rok zapisał się także w historii polskiego tenisa. Iga Świątek obroniła pozycję liderki światowego rankingui wygrała 6 turniejów w tym jeden wielkoszlemowy. Magda Linette po raz pierwszy w karierze dotarła do półfinału wielkiego szlema, a Hubert Hurkacz nie miał sobie równych na turnieju w Marsylii oraz w prestiżowych zawodach rangi Masters w Szanghaju. Z kolei żużlowiec Bartosz Zmarzlik w minionym sezonie wygrał właściwie wszystko, co miał do wygrania, w tym swój czwarty tytuł Indywidualnego Mistrza Świata. Mateusz Ponitka od lat jest motorem napędowym koszykarskiej Reprezentacji Polski i odegrał kluczową rolę w wywalczeniu przez Biało-Czerwonych prawa udziału w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk. W minionych dwunastu miesiącach osiągnięciami wyróżnili się także Natalia Kaczmarek, Wojciech Nowicki i Ewa Swoboda (lekkoatletyka), Dawid Kubacki i Piotr Żyła (skoki narciarskie), Adrian Meronk (golf), Robert Lewandowski (piłka nożna) oraz szereg innych sportowców i sportsmenek nominowanych do miana Najlepszego Sportowca Polski 2023.

Nominowani w 89. Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski 2023 roku (kolejność alfabetyczna)

1. Michał Bryl, Bartosz Łosiak - siatkówka plażowa

2. Krzysztof Chmielewski - pływanie

3. Krystian Dziubiński - hokej na lodzie

4. Hubert Hurkacz - tenis

5. Natalia Kaczmarek - lekkoatletyka

6. Martyna Klatt, Helena Wiśniewska - kajakarstwo

7. Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Magdalena Pawłowska, Ewa Trzebińska - szermierka

8. Dawid Kubacki - skoki narciarskie

9. Oskar Kwiatkowski - snowboard

10. Robert Lewandowski - piłka nożna

11. Magda Linette - tenis

12. Adrian Meronk - golf

13. Wojciech Nowicki - lekkoatletyka

14. Mateusz Ponitka - koszykówka

15. Magdalena Stysiak - piłka siatkowa

16. Ewa Swoboda - lekkoatletyka

17. Aleksander Śliwka - piłka siatkowa

18. Iga Świątek - tenis

19. Bartosz Zmarzlik - żużel

20. Piotr Żyła - skoki narciarskie



Transmisja wydarzenia w sobotę 6 stycznia od 19:00 w Polsacie Sport, Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl. Od 20:00 transmisja także w Polsacie.

Informacja Prasowa