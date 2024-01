MKS FunFloor Lublin przegrał w meczu Ligi Europejskiej

W meczu 1. kolejki Ligi Europejskiej piłkarek ręcznych w grupie C MKS FunFloor Lublin przegrał wyjazdowe spotkanie z rumuńską CS Glorią 2018 Bistrita-Nasaud 23:26.

Dobrze dla wicemistrzyń Polski rozpoczęło się to spotkanie, bo pierwsze dwie bramki zdobyły Kinga Achruk i Magda Więckowska. W 6. minucie było 2:2, a na kolejne trzy trafienia lublinianek do końca kwadransa gry gospodynie odpowiadały golem wyrównującym. Od stanu 5:5 Achruk i Daria Szynkaruk sprawiły, że ponownie przyjezdna drużyna objęła dwubramkowe prowadzenie (7:5), ale od tego momentu inicjatywę przejął zespół rumuński, który w 19. min wygrywał 9:7.

Zobacz także: Mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych: Terminarz. Z kim grają Polacy? Kiedy mecze reprezentacji Polski?

Do końca pierwszej połowy podopieczne Edyty Majdzińskiej starały się nie tracić dystansu, jednak ich pięć kar dwuminutowych (przy tylko dwóch gospodyń) wyraźnie to utrudniało. Tę część meczu lublinianki kończyły serią rzutów, które nie znajdowały drogi do siatki.

Drugą odsłonę to Gloria otworzyła dwoma golami, dzięki czemu, mając już pięciobramkowe prowadzenie, mogła kontrolować sytuację na parkiecie. W efekcie nie pozwoliła na zmniejszenie różnicy bardziej niż na dwa trafienia.

Mimo ambitnej walki zawodniczkom z Lublina nie udało się wywieźć korzystnego rezultatu, bo jedną z ich słabości tego dnia była skuteczność rzutów z dystansu, do czego doszło także niewykorzystanie czterech rzutów karnych.

Za tydzień w sobotę w 2. kolejce grupy C Ligi Europejskiej MKS FunFloor podejmować będzie francuski Neptunes Nantes.

Gloria Bistrita-Nasaud – FunFloor Lublin 26:23 (13:10)

MKS FunFloor Lublin: Weronika Gawlik, Paulina Wdowiak - Oktawia Płomińska 4, Dominika Więckowska, Aleksandra Tomczyk 2, Magda Więckowska 4, Stela Posavec 3, Michalina Pastuszka 1, Daria Szynkaruk 3, Julia Pietras, Magda Balsam 3, Sara Kovarova, Patrycja Noga, Paulina Masna, Romana Roszak, Kinga Achruk 3.

Bramki dla CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud zdobyły: Seynabou Mbengue Rodriguez 8, Tamires De Araujo 4, Cristina Laslo 4, Nina Bulatovic 3, Paula Posavec 2, Gnonsiane Niombla 2, Ioana Pristavita 1, Bianca Bazaliu 1, Renata Lais de Arruda 1.

RM, PAP